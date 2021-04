Johnson & Johnson a demandé en privé aux rivaux du vaccin Covid-19 Pfizer et Moderna de se joindre à une étude sur le risque potentiel de caillots sanguins, mais les entreprises ont refusé, Le Wall Street Journal a rapporté vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les dirigeants de Pfizer et Moderna ont déclaré que leurs vaccins semblaient sûrs et qu’ils ne voyaient pas la nécessité de dupliquer les efforts des régulateurs et des entreprises qui étudient déjà le problème des caillots sanguins rares, selon le rapport du Journal.

Seul AstraZeneca, dont le vaccin a également soulevé des inquiétudes de la part des régulateurs sur les caillots sanguins, a accepté de se joindre à l’effort, a déclaré le Journal.

CNBC a contacté les quatre sociétés pour obtenir des commentaires.

Mardi, la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention ont conseillé aux États de suspendre temporairement l’utilisation du vaccin de J & J « par précaution » après que six femmes aient développé un trouble de la coagulation sanguine rare mais potentiellement mortel qui laissé un mort et un dans un état critique.

Les femmes ont développé la maladie connue sous le nom de thrombose du sinus veineux cérébral, ou CVST, environ deux semaines après avoir reçu le vaccin, ont déclaré aux journalistes des responsables de la santé américains. CVST est une forme rare d’accident vasculaire cérébral qui survient lorsqu’un caillot sanguin se forme dans les sinus veineux du cerveau. Il peut éventuellement fuir du sang dans les tissus cérébraux et provoquer une hémorragie.

Un panel du CDC a décidé mercredi de reporter une décision sur l’utilisation du vaccin de J & J pendant que les responsables enquêtent sur les cas.

