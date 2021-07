J&J a commercialisé du talc pour bébé avec un risque de cancer auprès des femmes noires: action en justice

Une action en justice alléguant que Johnson & Johnson a commercialisé de la poudre pour bébé à base de talc aux femmes noires en raison d’inquiétudes concernant le produit et les risques de cancer de l’ovaire a été déposée mardi au nom du Conseil national des femmes noires.

Les avocats Ben Crump et Paul Napoli, qui ont déposé la plainte, ont accusé la société dans un communiqué mardi de « commercialisation spécifique de poudre pour bébé à base de talc aux femmes noires, malgré des liens avec les cancers de l’ovaire ».

L’affaire cite des rapports décrivant le « marketing ciblé sur les femmes noires » de Johnson & Johnson, y compris un rapport de 2019 de Reuters selon lequel près de la moitié des dépenses de l’entreprise pour les promotions de poudre pour bébé en 2008 et 2010 étaient « destinés aux femmes en surpoids et appartenant à des minorités ».

« Ce procès concerne la vie de nos grands-mères, nos mères, nos épouses, nos sœurs et nos filles – qui ont toutes été cyniquement ciblées par Johnson et Johnson », a déclaré Crump dans le communiqué. « Pendant tout ce temps, les dirigeants de l’entreprise connaissaient le risque de cancer de l’ovaire lié au talc. »

Les découvertes scientifiques sur le lien entre la poudre pour bébé à base de talc et le cancer de l’ovaire sont mitigées. Des découvertes remontant aux années 1970 ont lié le produit au cancer de l’ovaire, selon la Food and Drug Administration.

Une étude portant sur 250 000 femmes dirigée par le gouvernement américain et publiée en janvier 2020 dans le Journal of the American Medical Association n’a pas trouvé de preuves solides d’un lien entre la poudre pour bébé et le cancer de l’ovaire. Cependant, l’étude n’a pas fait de distinction entre la poudre pour bébé à base de talc et d’autres produits à base de fécule de maïs et d’alternatives.

Le talc est un minéral doux et naturel. On le trouve souvent dans les mines contenant de l’amiante.

2020 :Johnson & Johnson cessera de vendre la poudre pour bébé Johnson à base de talc

Légal:La cour d’appel réduit le verdict de poudre pour bébé de Johnson & Johnson à 2,1 milliards de dollars mais censure l’entreprise

Le procès, déposé dans le New Jersey, réclame des frais de justice, une « sensibilisation corrective également ciblée à la communauté noire » de Johnson & Johnson et plus encore.

Johnson & Johnson a nié les allégations dans une déclaration à USA TODAY : « L’idée que notre entreprise ciblerait délibérément et systématiquement une communauté avec de mauvaises intentions est déraisonnable et absurde.

« Johnson’s Baby Powder est sans danger et nos campagnes sont multiculturelles et inclusives. Nous soutenons fermement la sécurité de notre produit et la manière dont nous communiquons avec nos clients », poursuit le communiqué.

La poudre pour bébé cause-t-elle le cancer? Johnson & Johnson cesse de vendre du talc après des années d’examen

Johnson & Johnson a annoncé en 2020 qu’il cesserait de vendre sa poudre pour bébé à base de talc aux États-Unis et au Canada. La poudre pour bébé à base de maïs est toujours disponible et le produit à base de talc continue d’être vendu dans le monde entier.

Des milliers de poursuites ont allégué que l’utilisation de poudre pour bébé a conduit au cancer de l’ovaire. Bien que certaines des affaires aient été annulées, la Cour suprême a refusé en juin d’entendre l’appel de l’entreprise concernant une décision de plusieurs milliards de dollars accordée à 22 clients.