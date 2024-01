Le 18 janvier, au Tennis Club historique de Paris, Collection Automne-Hiver 24 d’AMI a marqué un chapitre important dans le parcours d’Alexandre Mattiussi, son fondateur et directeur créatif. Célébrant des étapes clés – 43 ans de vie, 25 ans de création de mode et 13 ans d’AMI – cette collection reflète son évolution personnelle et professionnelle et le charme intemporel de Paris.

Concept et décor : un clin d’œil au patrimoine parisien et aux sensibilités contemporaines

Dans l’emblématique Tennis Club de Paris, un lieu au charme des années 30, AMI a transformé l’espace en une scène capturant la transition de la nuit au jour à Paris. Le dévoilement spectaculaire d’une façade de style haussmannien symbolisait non seulement le réveil de la ville, mais s’inscrivait également dans la tendance actuelle consistant à intégrer des éléments historiques au design moderne dans les défilés de mode. Ce mélange de classique et de contemporain reflète une tendance plus large de la mode où les marques revisitent le patrimoine tout en insufflant de la modernité, un concept bien incarné dans la collection AMI.

Les amis d’AMI : célébrer la mode et la culture des célébrités

La participation de célébrités et d’initiés de l’industrie a notamment souligné l’intersection de la mode et de la culture des célébrités, une tendance de plus en plus répandue dans les événements de mode de grande envergure. Parmi les sommités honorant l’événement figuraient Wooshik Choiconnu pour sa présence marquante dans les domaines du théâtre et de la mode ; Fran Drescher, dont le style unique captive depuis longtemps les passionnés de mode ; et Juliette Binocheune icône qui allie harmonieusement élégance cinématographique et mode.

Ces célébrités, aux côtés d’autres comme Nara, Vincent Cassel, Zhang Xincheng, Gavin Casalegnoet Jiyoh, a non seulement ajouté une puissance de star à l’événement, mais a également incarné l’esprit de la collection AMI. Leur présence témoigne du large attrait de la marque et de sa résonance dans l’air du temps culturel. Cette combinaison de culture de la mode et des célébrités, où les défilés font également office d’événements sociaux glamour, est devenue essentielle pour améliorer la visibilité et l’attrait de la marque, rassembler des publics divers et ajouter une couche d’excitation et d’attrait à l’expérience de la mode.

La collection : une interprétation contemporaine de l’élégance intemporelle

La collection AMI présentait un style sophistiqué, avec une palette de couleurs de teintes nocturnes et de tons plus doux comme le crème et le lilas. Ce mélange de couleurs sombres et claires s’aligne sur la tendance actuelle consistant à mélanger des éléments audacieux et subtils dans la mode, offrant polyvalence et attrait général.

L’accent mis sur les tons neutres, la simplicité et le savoir-faire reflète la tendance du « luxe discret » – l’accent mis sur l’élégance discrète et les designs intemporels plutôt que sur les modes éphémères. Les coupes épurées et les motifs minimalistes soulignent l’engagement de la marque en faveur d’un style durable, en résonance avec les préférences actuelles pour une mode durable et durable.

La collection : la maîtrise de la modernité sur mesure par AMI

La collection Automne-Hiver 24 d’AMI, révélée dans la splendeur architecturale de Paris, présente un dialogue entre forme, fonction et mode. Deux looks remarquables du podium capturent l’essence de ce dialogue :

Des neutres élégants en mouvement: Un premier look capture une élégance posée avec un modèle mettant en vedette un débardeur gris fluide associé sans effort à un pantalon élégant. Dans sa main se trouve un sac en cuir, symbolisant l’élégance pratique qu’AMI insuffle dans le luxe de tous les jours. La palette discrète de l’ensemble permet à la coupe raffinée et à la silhouette décontractée d’occuper le devant de la scène, reflétant l’attachement de la collection à la polyvalence et au mouvement.

Déclaration vestimentaire avec une touche ludique: Un autre look met en scène un mannequin drapé dans un costume croisé bleu marine structuré, où la coupe masculine rencontre la forme féminine. En dessous, un tissu à motifs apparaît, ajoutant un contraste ludique au sérieux du costume. Il s’agit d’une interaction sophistiquée de modèles et de coutures qui remet en question et redéfinit les normes de genre dans la mode.

Ces looks juxtaposent le thème plus large de la collection, à savoir le mélange du jour et de la nuit, où la facilité décontractée des tenues de jour rencontre les lignes structurées et puissantes généralement réservées aux tenues de soirée. La collection AMI réinvente la garde-robe moderne avec un récit qui passe de manière fluide entre les domaines de la formalité et du confort, résumant l’esprit dynamique du Paris contemporain.

Sacs et accessoires : redéfinir les classiques avec l’innovation

L’introduction de nouveaux modèles dans la ligne de sacs AMI et la gamme unisexe de maroquinerie végétale s’alignent sur la tendance actuelle de la durabilité et de la mode non genrée. Les accessoires de la saison, notamment les colliers en strass et les gros boutons dorés, ainsi que le talon rayé emblématique, reflètent un mélange de luxe classique et d’esthétique contemporaine. La gamme d’articles lifestyle témoigne également de la tendance croissante des marques de mode à se développer dans des produits lifestyle, offrant une expérience de marque holistique.

Dans l’ensemble, la collection Automne-Hiver 24 d’AMI se présente non seulement comme une célébration du parcours personnel d’Alexandre Mattiussi et du chic parisien, mais aussi comme un reflet des tendances actuelles de l’industrie de la mode. Elle fusionne l’élégance historique avec les sensibilités modernes, la diversité avec l’inclusivité et la durabilité avec l’innovation, capturant l’essence de la mode contemporaine tout en restant fidèle à son attrait intemporel.

[Image courtesy of AMI and Stephane Feugere Photography