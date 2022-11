Jisoo de Blackpink et Camila Cabello ont mis le feu à la scène en interprétant Liar au concert Born Pink à Los Angeles

Le groupe féminin sud-coréen Blackpink, composé de Jisoo, Jennie, Rose et Lisa, participe actuellement à sa tournée mondiale de concerts Born Pink au cours de laquelle ils présentent 45 spectacles dans 26 villes à travers le monde. Dans le cadre de cette tournée en cours à Los Angeles le 19 novembre, la célèbre auteure-compositrice-interprète américaine Camila Cabello a rejoint les Blackpink girls.

Camila et Jisoo ont mis le feu à la scène lorsqu’ils ont joué sur le titre à succès de l’ancien Liar et ont envoyé leurs fans dans un état d’ébriété. Leurs photos et vidéos deviennent virales sur Internet. Kim Ji-soo alias Jisoo a même partagé ses propres photos avec la chanteuse Senorita sur son compte Instagram.

“C’était tellement amusant de chanter avec toi @camila_cabello ! Merci d’avoir rendu ma scène encore plus brillante ! PS Ta tenue faite à partir de notre merch de tournée était TELLEMENT mignonne !”, a écrit la chanteuse de Blackpink en mettant particulièrement l’accent sur le Born personnalisé de la chanteuse américaine. Robe rose. Jisoo elle-même avait l’air fascinante dans une robe à fente rouge.





En parlant de la tournée Born Pink de Blackpink, les dames ont commencé leur tournée mondiale dans leur pays d’origine à Séoul, en Corée du Sud, les 15 et 16 octobre, avant de se rendre en Amérique du Nord où elles se sont produites à Dallas, Houston, Atlanta, Hamilton, Chicago et Newark, et enfin, à Los Angeles où Camila a rejoint Jisso.

La tournée se poursuivra dans les villes européennes de Londres, Barcelone, Cologne, Paris, Copenhague, Berlin et Amsterdam en tant que derniers spectacles de cette année. La quatrième étape de la tournée débutera au début de l’année prochaine en Asie avec des représentations à Bangkok, Hong Kong, Riyad, Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Jakarta, Kaohsiung, Bulacan et Singapour jusqu’en mai 2023. En juin de l’année prochaine, les cinq derniers les représentations de la tournée Born Pink de Blackpink auront lieu dans les villes de Melbourne, Sydney et Auckland.