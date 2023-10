Jisne Lahore Nahi Dekha : Est-ce le titre de Sunny Deol, film d’Aamir Khan à fort angle pakistanais ?

Déol ensoleilléinarrêtable après le succès massif de Gadar 2aurait donné ses dates à Rajkumar Santoshi pour son prochain film, basé sur un angle pakistanais fort. Le titre du film a maintenant été dévoilé et on prétend qu’il s’agit de Jisne Lahore Nahi Dekha. Sunny Deol jouera le rôle principal dans le prochain film de Rajkumar Santoshi, tandis que Aamir Khan coproduit le film. Il y a eu un buzz plus tôt selon lequel, jusqu’à présent, le Gadar 2 La star n’avait pas fixé ses dates pour le film, mais maintenant il a verrouillé les dates et va même bientôt commencer le tournage du film.

Gadar 2Le succès massif de a même résolu la différence entre lui et Rajkumar Santoshmoi, qui formais le duo réalisateur et acteur le plus célèbre des années 90. On prétend qu’il y a longtemps, Sunny Deol et Rajkumar Santoshi étaient censés faire le même film intitulé Lahore 1947, mais les choses n’ont pas fonctionné, et maintenant que tout va bien et que Sunny a prouvé son succès au box-office avec Gadar 2, Rajkumar et l’acteur ont recommencé à travailler sur le projet, et Aamir Khan lui-même s’est joint à nous pour coproduire le film. Selon certaines informations, l’OTT aurait offert la somme énorme de Rs 95 crore pour acquérir les droits du film.

Déol ensoleillé et Aamir Khan sont amis depuis des années maintenant, et la superstar a été la première à arriver à la soirée à succès de Gadar 2. Ce sera la première fois que les superstars travailleront sur un projet dans lequel l’un d’entre eux jouera et l’autre coproduira. Pendant ce temps, les fans attendent également avec impatience le retour d’Aamir Khan, qui a annoncé qu’il faisait une pause après son film raté. Laal Singh Chadha.