Jiri Lehecka étourdit Felix Auger-Aliassime alors qu’une autre graine tombe

Jiri Lehecka a stupéfié Felix Auger-Aliassime dimanche pour se qualifier pour les quarts de finale de l’Open d’Australie lors de sa cinquième apparition en Grand Chelem seulement alors qu’une autre tête de série est tombée.

Le Tchèque de 21 ans a été éliminé au premier tour des quatre tournois majeurs l’an dernier, mais il était trop chaud pour le Canadien sixième tête de série au Margaret Court Arena, gagnant 4-6, 6-3, 7-6 (7/ 2), 7-6 (7/3).

Il s’agissait de sa première défaite contre un joueur du top 10 et s’appuyait sur ses victoires sur les champions ATP Masters 1000 Borna Coric et Cameron Norrie lors des tours précédents.

“Honnêtement, c’est incroyable”, a déclaré Lehecka, qui a grimpé de 70 places au classement au cours de la dernière année pour atteindre 71.

“C’est difficile de trouver les mots parce que j’ai vécu l’année dernière et que je reviens maintenant en Australie.

« Après avoir perdu au premier tour l’an dernier, si quelqu’un m’avait dit avant le tournoi que je jouerais comme ça, je ne l’aurais pas cru.

“Je suis super heureux et excité.”

Il jouera le vainqueur d’un affrontement nocturne à succès entre la star grecque Stefanos Tsitsipas et la dangereuse 15e tête de série italienne Jannik Sinner.

Tsitsipas est la tête de série la plus élevée restante dans le tirage au sort à trois après les sorties précoces de Rafael Nadal et Casper Ruud et n’a pas encore perdu de set.

Sinner cherche à se venger après avoir perdu contre lui en quart de finale l’an dernier.

Avant ses exploits à Melbourne Park, le plus gros splash de Lehecka est survenu en février dernier à Rotterdam.

En tant que qualifié, il s’est qualifié pour les demi-finales avec des victoires sur Denis Shapovalov et Lorenzo Musetti avant de pousser Tsitsipas à trois sets.

