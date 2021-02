JioMeet déploie de nouvelles salles de sous-groupes, des aménagements et plus encore pour améliorer la productivité

La plate-forme de visioconférence JioMeet de Reliance Jio a annoncé une série de mises à jour destinées aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises clientes. Les utilisateurs peuvent profiter de fonctionnalités telles que les salles de sous-commission, la prise en charge de plusieurs appareils, le partage de fichiers, l’invitation de participants lors de la planification des réunions et plusieurs options de mise en page vidéo, a ajouté la société dans un communiqué. Les détails exacts du déploiement restent flous, bien que de plus amples informations de la société soient attendues prochainement. L’application de visioconférence locale avec toutes les fonctionnalités de pointe offrira des compétitions rudes à d’autres plates-formes telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Skype.

La nouvelle fonctionnalité de «salles de sous-commission» de JioMeet permettra aux administrateurs de diviser les participants en «salles» pour une meilleure communication. Les administrateurs peuvent également déplacer les participants dans et hors des salles pendant un appel vidéo. De plus, l’hôte peut basculer entre différentes salles de sous-commission pendant un appel vidéo en direct. Alors que, comme son nom l’indique, la prise en charge de plusieurs appareils permettra les réunions JioMeet à partir de plusieurs appareils connectés en même temps. Reliance Jio ajoute que les utilisateurs peuvent être connectés à JioMeet sur jusqu’à cinq appareils simultanément.

JioMeet facilite également le partage de fichiers dans une discussion avec la nouvelle mise à jour. Les utilisateurs peuvent désormais envoyer et recevoir des fichiers instantanément lors d’une conférence téléphonique, ce qui leur donne plus de pouvoir pour collaborer et communiquer efficacement. Les utilisateurs bénéficient également de nouveaux effets pour personnaliser leur apparence ou voir les participants lors d’un appel vidéo. Ils peuvent organiser l’écran dans une vue Galerie qui leur permet de voir neuf participants dans un modèle de grille. Les utilisateurs peuvent également organiser l’écran dans Active Speaker View, dans lequel la vidéo de l’orateur vient au centre avec la vidéo des autres participants formant un écran en forme de L.

Notamment, les hôtes JioMeet peuvent désormais inviter des participants ou des groupes (créés dans l’application JioMeet) lors de la planification de la réunion. Si le participant est déjà présent dans la liste de contacts de l’hôte, la réunion sera automatiquement ajoutée à son calendrier JioMeet. Alors qu’un hôte peut inviter en outre des participants provenant d’origines externes. La société affirme que de nouvelles fonctionnalités permettront à ses utilisateurs de mieux communiquer via son application de visioconférence. L’application JioMeet est disponible au téléchargement gratuitement via Google Play Store (Android), Apple App Store (iOS), Windows et Mac.

Avertissement: News18.com fait partie de Network18 Media & Investment Limited qui appartient à Reliance Industries Limited qui possède également Reliance Jio.