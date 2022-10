JioCinema sera la maison numérique de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022

Viacom18 Sports, le plus récent réseau sportif de premier plan en Inde, a annoncé que JioCinema diffusera en direct tous les matchs et offrira un contenu organisé autour de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. La compétition mondiale de chapiteau du 20 novembre au 18 décembre sera disponible gratuitement pour tous les téléspectateurs sur JioCinéma. Le programme de diffusion télévisée comprendra Sports18 – 1 SD & HD.

L’application JioCinema sera bientôt disponible en téléchargement pour tous les abonnés aux services de télécommunications et sur tous les appareils, y compris iOS et Android, avec un accès au portefeuille de programmes en direct et non en direct de Viacom18 Sports, y compris la pièce maîtresse quadriennale.

L’augmentation multiple de la consommation de données a fait des smartphones et des téléviseurs connectés le mode de consommation de contenu préféré en Inde. La vitrine de 64 matchs de Viacom18 Sports sera mise en vedette par la diffusion en direct en 4K, une première pour la présentation de la Coupe du Monde de la FIFA en Inde, et des flux multilingues, dont l’anglais, l’hindi, le tamoul, le malayalam et le bengali sur JioCinema sans frais d’abonnement.

« La présentation multiplateforme de Viacom18 Sports de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 sera immersive, personnalisée et offrira aux téléspectateurs des expériences exclusives sur JioCinema », a déclaré le PDG de Viacom18 Sports, Anil Jayaraj.

“Nous voulons que les consommateurs aient un accès facile à une production de classe mondiale sur des plateformes numériques et linéaires (sur Sports 18) pour correspondre à la stature de l’événement. Nos efforts visent à remodeler l’expérience des fans et à créer l’une des plateformes médiatiques les plus appréciées en Inde.

Viacom18 Media Pvt. Ltd. a récemment annoncé un investissement stratégique de Bodhi Tree Systems. L’ancien PDG de 21st Century Fox, James Murdoch, et le doyen des médias indien Uday Shankar ont créé Bodhi Tree Systems en 2021.

Murdoch possède plus de deux décennies de leadership mondial dans les secteurs des médias et de la technologie. Uday Shankar, qui a été président de Walt Disney Asia Pacific, a créé la plus grande société de médias et de divertissement et de service de streaming en Inde.

La combinaison de Shankar et Murdoch apporte des compétences, des capacités et une compréhension inégalées des médias mondiaux paysage et construction d’entreprises emblématiques.

