JioCinema diffusera la première ligue mondiale d’échecs

La Global Chess League, une joint-venture entre Tech Mahindra et la FIDE, a annoncé jeudi JioCinema comme partenaire OTT pour l’édition inaugurale. À partir du 22 juin 2023, tous les matchs de la ligue se déroulant à Dubaï seront diffusés en direct sur la plateforme.

Dans le cadre de l’engagement de JioCinema à aider la Global Chess League à atteindre un public plus large, la ligue sera diffusée gratuitement à tous les téléspectateurs.

Parlant de l’association, Hursh Shrivastava, responsable de la stratégie, des partenariats et des acquisitions, Viacom18 – Sports, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire partie de la révolution des échecs que la Global Chess League apportera. Grâce à JioCinema, nous offrirons une expérience unique aux fans d’échecs tout en aidant le sport à développer sa base de fans. Nous attendons avec impatience un partenariat fructueux avec la ligue.

La ligue annuelle comportera un format unique d’équipes mixtes dans lequel chacune des six franchises jouera un total de 10 matchs dans un format de tournoi à la ronde double, le vainqueur de chaque match étant décidé dans un classement au meilleur des six. système joué simultanément. Les deux meilleures équipes s’affronteront pour le titre de champion de la Global Chess League le 2 juillet 2023.

Jagdish Mitra, président du conseil d’administration de la Global Chess League, a déclaré : « L’un des principaux objectifs de la ligue est de promouvoir et de populariser les échecs dans le monde entier. Avec JioCinema, nous avons le partenaire idéal pour rapprocher la ligue du public. Nous sommes convaincus que la ligue atteindra de nouveaux sommets en tant que ligue d’échecs la plus regardée et la plus engageante au monde. Nous attendons avec impatience une collaboration fructueuse avec JioCinema pour établir de nouvelles normes d’engagement des fans.

La ligue établira également les normes en matière d’innovations technologiques dans le sport des échecs, car Tech Mahindra et la FIDE exploreront des moyens innovants de promouvoir le jeu via des plateformes technologiques interactives en tirant parti des technologies de nouvelle génération telles que la 5G, l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle. , entre autres.