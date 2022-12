JioCinema crée un nouveau record alors que les téléspectateurs numériques dépassent la télévision pour la première fois

L’augmentation multiple de la consommation de données a fait des smartphones et des téléviseurs connectés le mode de consommation de contenu préféré en Inde.

Pour la toute première fois, la compétition de football la plus prestigieuse au monde a été présentée aux téléspectateurs en Inde par le groupe extraordinaire composé de Wayne Rooney, Luis Figo, Robert Pires, Sol Campbell et Gilberto Silva à travers Sports18 – 1 et JioCinema. VISA Match Center Live comprenait une analyse approfondie, une couverture côté terrain et un accès aux vestiaires depuis le confort de leur domicile. Le VISA Match Center Live a été personnalisé dans les cinq langues sur JioCinema, avec des légendes renommées se joignant pour la couverture en anglais.

Sports18 – 1 est disponible sur les prestataires suivants :

Les opérateurs N° de chaîne SD N° de chaîne HD Tata jouer 488 487 Airtel numérique 293 294 JioTV+ 262 261 Soleil direct 505 983 Télévision parabolique 644 643 D2H – 666

Plus de 110 millions de téléspectateurs ont consommé le contenu en numérique, faisant de l’Inde l’un des marchés d’audience numérique les plus élevés pour la Coupe du Monde de la FIFA. Après des compétitions acharnées et des bouleversements captivants, la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, a retenu l’attention de l’Inde avec 40 milliards de minutes de temps de visionnage chronométrées sur Sports18 et JioCinema, qui a continué d’être l’application gratuite téléchargée n ° 1 sur iOS et Android tout au long du tournoi.

Non seulement les fans, mais aussi les marques qui se sont associées au tournoi de football le plus prestigieux au monde sur JioCinema et Sports18 ont été rappelées comme jamais auparavant. Plus de 50 marques du commerce électronique, de la banque, des services financiers, de l’automobile, de la mode, de l’hôtellerie et de la technologie financière ont exploité le potentiel de la pièce maîtresse quadriennale pour atteindre leur public.

Pour les dernières mises à jour, scores et vidéos, les fans peuvent suivre Sports18 sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube et JioCinema sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

Les téléspectateurs peuvent continuer à regarder leurs sports préférés en téléchargeant JioCinema (iOS & Android). Pour les dernières mises à jour, actualités, scores et vidéos, les fans peuvent suivre Sports18 sur Facebook, Instagram, Twitter et Youtube.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici