Jio Platforms, la filiale technologique du géant des télécommunications Reliance Jio, en association avec MediaTek, a annoncé le lancement de «Gaming Masters», un tournoi d’esports en ligne mettant en vedette Garena Free Fire et d’autres titres connexes. Les inscriptions pour le tournoi ont commencé aujourd’hui, 29 décembre, et se poursuivront jusqu’au 9 janvier 2021. Le tournoi vise à nourrir l’appétit de jeu de l’écosystème de joueurs compétitifs en croissance constante en Inde, et l’ensemble du tournoi comprendra un prize pool total de Rs 12,5 lakh.

Le tournoi Gaming Masters sera l’un des plus grands tournois d’esports du pays à ce jour et comportera plusieurs étapes et tours qui se poursuivront pendant 70 jours. Le tournoi commencera officiellement à partir du 13 janvier 2021 et se poursuivra jusqu’à ses derniers tours qui se termineront le 7 mars. une chaîne dédiée à soutenir l’écosystème de jeu en croissance constante en Inde.

L’objectif principal du tournoi sera Garena Free Fire – l’un des jeux les plus populaires au monde, et a un nombre considérable de fans dans le pays. Le tournoi est soutenu par MediaTek – l’un des plus grands fabricants de chipsets au monde. La dernière récolte de chipsets de MediaTek offre des prouesses de jeu impressionnantes et, avec la connectivité 5G et l’optimisation des services d’arrière-plan, constitue des chipsets idéaux dans le domaine de l’esport.

Le tournoi Jio Platforms Gaming Masters intervient après la première tentative de Jio de dynamiser l’écosystème e-sport indien avec le premier tournoi – India ka Gaming Champion. Des tournois tels que les prochains Gaming Masters seront essentiels pour que l’Inde développe et entretienne son vaste éventail de joueurs en ligne qui jouent sur leurs téléphones mobiles, et incitera davantage de personnes à suivre leur passion d’une carrière dans le jeu.

Avertissement:News18.com fait partie de Network18 Media & Investment Limited qui appartient à Reliance Industries Limited qui possède également Reliance Jio.