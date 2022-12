Jio Phone 5G apparaît sur Geekbench avec Snapdragon 480+

Reliance Jio apporte la connectivité 5G en Inde, et nous avons entendu des rumeurs sur un smartphone interne activé pour le réseau de nouvelle génération au cours des derniers mois.

Aujourd’hui, un appareil portant le numéro de modèle LS1654QB5 est passé par Geekbench, et nous nous attendons à ce qu’il soit le premier Jio Phone 5G. Le chipset est Snapdragon 480+, une plate-forme 8 nm lancée en octobre 2021.

C’est la deuxième fois que nous entendons parler d’un tel téléphone avec un chipset Snapdragon 480. La première rumeur suggérait 4 Go de RAM et Android 11, bien que nous puissions voir sur Geekbench que Jio va plus loin et apportera Android 12 à cet appareil.

Jio a travaillé avec Google pour créer Pragati OS – un Android personnalisé pour JioPhone Next, et nous pouvons ou non voir la même interface utilisateur dans le prochain appareil. Si nous pouvons faire confiance à la rumeur précédente, nous pouvons nous attendre à un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD+, une triple caméra de 13 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W via un port USB-C.

La source