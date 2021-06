Jio lancera le premier réseau 5G en Inde, a déjà effectué un test sur le terrain

Lors de sa 44e assemblée générale annuelle, Reliance Jio a annoncé le JioPhone Next, l’un des téléphones 4G les plus abordables, qui exécutera une version Android personnalisée co-développée par Jio et Google. Cependant, le transporteur est également impatient de lancer le premier réseau de nouvelle génération en Inde.

Un réseau de test a déjà été démontré qu’il peut fournir des vitesses de données supérieures à 1 Gbit/s après que Jio a reçu l’approbation réglementaire. La société a reçu un spectre d’essai dans lequel effectuer des essais sur le terrain 5G avec un site à Navi Mumbai prêt à fonctionner.

Jio pense qu’il sera le premier opérateur à rendre un réseau 5G accessible aux consommateurs. Son réseau 4G actuel devrait pouvoir passer en toute transparence à la technologie de réseau de nouvelle génération. Cependant, l’opérateur ne s’est pas engagé sur un calendrier précis de la mise en service du réseau 5G.

La vision de l’entreprise pour la 5G va également au-delà des téléphones. Elle développe une ambulance connectée 5G qui permettra la « télémédecine », c’est-à-dire que les médecins reçoivent une alimentation à distance en direct et peuvent consulter et diriger l’équipe de l’ambulance. La 5G sera également utilisée dans l’éducation en permettant des expériences interactives AR/VR pour les étudiants.

Jio a acquis du spectre dans les bandes 800 MHz, 1 800 MHz et 2 300 MHz dans 22 cercles à travers l’Inde (vous pouvez trouver la liste ici, note : c’est un fichier PDF). Le spectre est concédé sous licence pour 20 ans pour un coût de 573 milliards d’INR (7,7 milliards de dollars) qui sera versé au cours des 18 prochaines années.

Quoi qu’il en soit, le partenariat de Jio avec Google s’étend à l’arrière-plan de l’infrastructure 5G. L’entreprise tirera parti des fonctionnalités spécifiques aux télécommunications de Google Cloud pour prendre en charge son réseau. Cela mis à part, la société mère Reliance utilisera également les services Google Cloud pour ses autres entreprises, notamment Reliance Retail, JioMart, JioHealth, JioSaavn et d’autres. Par exemple, les fonctionnalités d’apprentissage automatique du Cloud seront utilisées pour prédire la demande de divers produits.

Dans les nouvelles connexes, l’expansion du réseau de fibre optique de JioFiber a été plus lente que prévu car elle a été affectée par des blocages et d’autres restrictions. Cependant, plus de 2 millions de foyers ont rejoint le réseau au cours de la dernière année et il compte désormais 3 millions d’utilisateurs.

Il y a beaucoup de place pour une croissance future car le réseau de fibre optique est à proximité de plus de 12 millions de foyers et de locaux commerciaux et a une empreinte dans les 100 premières villes d’Inde.

La source