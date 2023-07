Jio lance une campagne pour remplacer les téléphones indiens 250M 2G

Reliance Jio est l’une des principales sociétés de télécommunications en Inde et la société étend régulièrement son réseau 5G. Cependant, il note qu’il y a plus de 250 millions de personnes « piégées dans l’ère 2G », selon un communiqué de presse, et le transporteur a un plan pour les introduire à Internet.

Jio Bharat est un programme qui offrira aux utilisateurs des téléphones INR999 avec connectivité 4G, ainsi que des forfaits extrêmement abordables, par rapport à d’autres opérateurs. L’essai bêta débutera ce vendredi 7 juillet et comprendra 1 million de téléphones vendus dans 6 500 régions de l’Inde.

Actuellement, les opérateurs augmentent deux fois le coût des services vocaux de base – de 99 INR à 199 INR par mois. Jio Bharat s’attaquera à cela avec un forfait voix illimité et 500 Mo par jour pour INR123, ce qui est 30% moins cher et 7 fois plus de données que ses concurrents, affirme l’opérateur. Le forfait sera facturé tous les 28 jours, ce qui signifie que les utilisateurs recevront 14 Go de données pour leurs téléphones polyvalents. Le plan annuel sera de 1 234 INR, ce qui représente une économie supplémentaire de 25 %.

Mis à part le fait que les combinés seront marqués sous la plate-forme Jio Bharat, il n’y a pas d’informations ou de spécifications sur les appareils. Le communiqué de presse officiel a indiqué qu’ils prendraient en charge les paiements UPI avec JioPay, qu’ils auront une caméra à l’arrière et qu’ils proposeront de nombreuses options de divertissement – Jio Cinema avec des films, des vidéos et des faits saillants sportifs ; JioSaavn avec plus de 80 millions de chansons en plusieurs langues ; et une radio FM.