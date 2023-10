Jio annonce 6 nouveaux forfaits prépayés avec abonnement Disney+ Hotstar | Actualités technologiques

Nouvelles Technologie Technologie Jio annonce 6 nouveaux forfaits prépayés avec abonnement Disney+ Hotstar

Avec les bons plans de recharge, Jio permet aux utilisateurs prépayés de diffuser gratuitement la Coupe du monde de cricket masculin.

Les forfaits Roam More récemment annoncés rejoignent la liste existante des forfaits d’itinérance internationale de Jio. (Source de l’image : Reuters)

Écoutez cet article

Votre navigateur ne supporte pas l’élément audio.



Jio a annoncé six nouveaux plans d’abonnement prépayés avec des abonnements mobiles Disney+ Hotstar gratuits juste au bon moment pour la Coupe du monde de cricket masculin en cours. Ces forfaits offrent un abonnement Hotstar de 3/12 mois ainsi qu’un plafond de données plus élevé pour permettre aux amateurs de cricket de diffuser le tournoi en résolution HD (720p).

Le forfait de base coûte Rs 328 et offre 1,5 Go de données 4G/jour ainsi que 28 jours de validité. Ce forfait propose un abonnement Disney+ Hotstar pendant trois mois. De même, le forfait Rs 388 offre 2 Go de données 4G par jour ainsi que trois mois d’abonnement Disney+ Hotstar.

Vous avez épuisé votre

limite mensuelle d’histoires gratuites. Pour continuer la lecture,

inscrivez-vous ou connectez-vous simplement

Continuez à lire ceci et d’autres histoires premium avec un abonnement Express.

Cet article premium est gratuit pour le moment. Inscrivez-vous pour lire plus d’histoires gratuites et accéder aux offres des partenaires.

Continuez à lire ceci et d’autres histoires premium avec un abonnement Express.

Ce contenu est exclusif à nos abonnés. Abonnez-vous maintenant pour obtenir un accès illimité aux histoires exclusives et premium de The Indian Express.

Les plus lus 1

Israel-Palestine News Live Updates : Au moins 313 Palestiniens tués dans des frappes aériennes à Gaza, selon le ministère de la Santé 2

Un Scindia fait place à un autre ? Le BJP est en effervescence après que Yashodhara Raje ait dit « au revoir » à Shivpuri Voir plus Forfaits Jio avec abonnement Disney+ Hostar Prix Validité de l’abonnement Données Validité de l’abonnement Hotstar 328 roupies un mois 1,5 Go/jour Trois mois Rs 388 un mois 2 Go/jour Trois mois 759 roupies trois mois 1,5 Go/jour Trois mois Rs 808 trois mois 2 Go/jour Trois mois Rs 598 un mois 2 Go/jour Un ans Rs 3 178 un ans 2 Go/jour Un ans Si vous souhaitez un abonnement annuel à Disney+ Hotstar, alors pensez au forfait Rs 598, qui offre 28 jours de validité. De même, Jio propose également un forfait annuel prépayé, au prix de Rs 3178 avec un plafond de données quotidien de 2 Go.

Enfin, il existe deux forfaits supplémentaires avec trois mois ou 84 jours de validité, au prix de Rs 758 et Rs 808 avec un plafond de données quotidien de 1,5/2 Go, respectivement. Notez que tous ces plans de recharge proposent des forfaits mobiles Disney+ Hotstar financés par la publicité, qui coûtent Rs 499 par mois. Hotstar propose également des forfaits Super et Premium, au prix de Rs 899 ou Rs 1 499. Alors que le forfait Super offre un streaming de contenu en résolution jusqu’à 1080p sur un maximum d’appareils, le forfait premium offre une expérience sans publicité avec un streaming vidéo en résolution jusqu’à 4K. Si vous avez accès au réseau 5G de Jio, tous ces forfaits de données offrent également un accès illimité aux données 5G sans limite de vitesse de téléchargement ou de téléchargement. De plus, les utilisateurs peuvent recharger Rs 331 pour obtenir 40 Go de données pendant 30 jours.