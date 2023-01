Jio a de nouveaux forfaits de données de 2,5 Go / jour à partir de 349 INR

Jio ajoute de nouveaux forfaits prépayés à son portefeuille. Les deux plans offrent 2,5 Go de données par jour et coûtent respectivement 349 INR et 899 INR. Le forfait INR 349 ​​a une validité de 30 jours et comprend un total de 75 Go de données (2,5 Go/jour), 100 SMS par jour et des appels vocaux illimités. Le plan INR 899 a une validité de 90 jours et comprend un total de 225 Go de données (2,5 Go/jour), 100 SMS par jour et des appels vocaux illimités.

Ces forfaits prépayés rejoignent le forfait INR 2023 existant, qui offre le même plafond de données de 2,5 Go/jour (630 Go au total), 100 SMS et des appels vocaux illimités pour une période de 252 jours. En rechargeant avec l’un de ces plans, les utilisateurs auront également accès aux applications complémentaires de Reliance telles que JioTV, JioCinema, JioCloud et JioSecurity.

Les nouveaux forfaits prépayés sont disponibles à partir des points de contrôle existants, du site Web Jio et de l’application MyJio.

