J’interdirai aux conseils fainéants d’introduire la semaine de 4 jours, déclare Michael Gove en fustigeant le personnel de la mairie qui manque son travail

MICHAEL Gove révèle aujourd’hui comment il vise à interdire aux conseils fainéants d’introduire la semaine de quatre jours – tout en fustigeant le personnel de la mairie qui fait son travail.

Dans une interview exclusive avec The Sun dimanche, le plus haut ministre du Cabinet a révélé qu’il étudiait une modification de la loi pour empêcher de tels « démissions discrètes » des autorités locales.

Il insiste sur le fait que les conseils qui adoptent une semaine de quatre jours, comme South Cambs, dirigé par les Lib Dem – et Norwich, dirigé par les travaillistes, qui le souhaitent – ​​pourraient être confrontés à des réductions de financement s’ils bafouent l’interdiction.

À la veille de la conférence du Parti conservateur, M. Gove était furieux : « Les gens qui paient la taxe d’habitation travaillent cinq jours par semaine ou plus.

« Ils méritent 100 pour cent du service, pas 80 pour cent. L’idée selon laquelle tout le monde devrait se relâcher ainsi au détriment des contribuables qui travaillent dur est complètement fausse.

« Pendant le confinement, il était important de s’assurer que les gens puissent, dans la mesure du possible, pouvoir travailler à domicile. C’est parce que nous avons eu une pandémie mondiale.

« Il ne s’agit pas d’un changement de style de vie – de relâchement, d’abandon silencieux, tout le reste. C’est simplement une manière de permettre à certaines personnes de maintenir leur qualité de vie au détriment des autres. »

Lors d’une séance percutante dans ses bureaux de Whitehall, il a également :

LAISSER déchirer le parti travailliste et qualifier Sir Keir Starmer de « veule et condescendant » ;

ENGAGÉ de libérer son « Thatcher intérieur » et de s’assurer que davantage de Britanniques accèdent à l’échelle du logement ;

PARIÉ The Sun dimanche 100 £ que les conservateurs gagneraient les prochaines élections ;

ADMIS l’immigration et les impôts étaient « trop élevés » et devaient baisser ;

A RENVERSÉ le morceau sur son amitié avec Boris Johnson et a déclaré qu’il ne fallait jamais exclure un retour de l’ex-Premier ministre, et ;

A blâmé les fermetures d’écoles pour le comportement antisocial et la criminalité au couteau chez les adolescents qui ont balayé la Grande-Bretagne.

Les conservateurs abordent leur conférence annuelle à Manchester avec 20 points de retard dans les sondages et dans les cordes.

Mais M. Gove est étonnamment optimiste.

Il y a un chemin vers la victoire l’année prochaine, insiste-t-il. S’attaquant aux travaillistes, il affirme que le leader Sir Keir a montré qu’on ne pouvait pas lui faire confiance sur le Brexit en révélant, lors d’un récent voyage au Canada, qu’il souhaitait des liens plus étroits avec l’UE.

Il a accusé le chef travailliste « sans âme » d’avoir promis de faire une chose – pour ensuite rompre ses promesses et faire exactement le contraire.

M. Gove a déclaré : « Keir est condescendant. Le problème avec Keir, c’est qu’il est plus préoccupé par ce que le circuit des dîners du nord de Londres pense de lui que par le changement apporté aux vraies personnes.

Il a déclaré que Sir Keir faisait semblant de soutenir la construction de logements tout en faisant équipe avec de riches « ducs et la brigade réveillée » pour bloquer les tentatives visant à supprimer les règles écologiques de l’UE – connues sous le nom de neutralité nutritionnelle – pour permettre la construction de nouvelles maisons.

M. Gove s’est moqué : « Keir a dit qu’il serait un bâtisseur et non un bloqueur.

« Mais quand l’occasion s’est présentée de voter en tant que constructeur, il a écouté Ed Miliband, l’équipe de Just Stop Oil et les groupes de pression.

« Il a fait passer les signaux de vertu avant d’amener les gens à accéder au logement. C’est la même chose avec le Brexit.

« Il préférerait de loin [Canadian PM] Justin Trudeau et le leader des sociaux-libéraux belges ont une bonne opinion de lui plutôt que de garder confiance dans les gens qui ont voté pour quitter l’Union européenne. Il est transparent, sans âme et ému par toutes les marées qui se présentent.

M. Gove a averti que l’échec de la construction de nouveaux logements empêche les infirmières, les policiers et les enseignants qui travaillent dur d’accéder à l’échelle de la propriété.

Sa première tentative visant à abandonner les règles de neutralité nutritionnelle et à construire de nouvelles maisons a échoué à la Chambre des Lords. Mais M. Gove envisage de présenter un nouveau projet de loi dans le prochain discours du roi.

Il est transparent, sans âme et ému par toutes les marées qui se présentent. Blair était un steak, Keir était de la bouillie Quorn. Allez sur Starmer

Dans des commentaires explosifs, il a également critiqué de riches spéculateurs étrangers pour avoir acheté des maisons britanniques et provoqué une flambée des prix.

Et il a suggéré qu’un nouvel impôt foncier étranger soit introduit.

M. Gove a déclaré : « Nous devons réfléchir à la bonne manière de garantir que les personnes qui ne sont pas citoyens britanniques paient une juste part pour le droit d’avoir une propriété ici. »

Citant le Canada et Singapour, qui pratiquent des prélèvements similaires, il a déclaré : « Ils donnent la priorité à leur propre population – et nous devrions faire de même. »

En tant que secrétaire à la mise à niveau, M. Gove est dans la ligne de mire si le Premier ministre Rishi Sunak décide d’abandonner la partie Manchester du HS2.

Mais il refuse de critiquer son patron.

Il a déclaré : « Je pense que HS2 est l’un de ces projets visionnaires. Mais il est absolument vital que nous ne laissions pas un projet évincer les investissements dont nous avons besoin ailleurs.»

Et bien qu’il soit l’homme qui a interdit presque tout le plastique à usage unique au sein du gouvernement, il soutient également le Premier ministre pour avoir freiné certains objectifs de zéro émission nette.

Il a ajouté : « L’essentiel est l’équilibre. »

M. Gove a toutefois souligné qu’il pensait que cela aurait « été une erreur » d’abandonner l’objectif global de zéro émission nette pour 2050.

Ailleurs, il est plus critique à l’égard du bilan du gouvernement.

L’immigration et les impôts sont tous deux « trop élevés » et doivent être réduits, a-t-il déclaré.

Et le Royaume-Uni ne devrait pas exclure de quitter la Cour européenne des droits de l’homme si le projet de vols vers le Rwanda ne parvient pas à démarrer cette année.

« Je pense que toutes les options doivent être sur la table », explique le gros frappeur conservateur.

«Je ne pense pas que nous devrions chercher à abandonner quoi que ce soit ou à nous battre avec qui que ce soit. Absolument pas.

« Mais l’impératif primordial est que le peuple britannique fasse ce qu’il faut. » Concernant les impôts, il a déclaré : « J’aimerais réduire autant d’impôts que possible. Je pense que les gens veulent voir le fardeau fiscal diminuer.

Élu député pour la première fois en 2005, M. Gove est l’un des rares ministres présents au Parlement à l’époque du New Labour.

Beaucoup pensent que les travaillistes seront bientôt de retour au numéro 10, mais M. Gove secoue la tête face à une telle perspective et insiste sur le fait que M. Sunak peut défier les experts et mener les conservateurs à la victoire aux prochaines élections.

Mettant son argent là où il est, il a parié dimanche 100 £ au Sun que les conservateurs gagneraient – ​​et prédit une majorité de 25 sièges.

Alors, comment Sir Keir se compare-t-il au dernier leader travailliste à avoir gagné aux urnes – Tony Blair ?

Avec un sourire, M. Gove a déclaré : « Keir Starmer est la bière sans alcool par rapport à Blair’s Moretti. . . fade, flasque.

«Certains hommes politiques sont accusés de ne rien faire. Blair était définitivement un steak. Et Keir n’est qu’une bouillie de Quorn.

Allez sur Boris

MICHAEL Gove est en train de réparer sa relation avec son ancien ennemi Boris Johnson.

Et il a déclaré qu’on ne pouvait jamais exclure que l’ancien Premier ministre fasse un retour choc en politique.

Les deux grosses bêtes conservatrices étaient amies depuis leurs années à l’université d’Oxford.

Mais ils se sont brouillés de façon spectaculaire l’été dernier lorsque M. Gove a déclaré à M. Johnson qu’il avait perdu la confiance de son parti et qu’il devrait quitter le numéro 10.

Furieux, Boris a limogé son ami – mais a ensuite démissionné deux jours plus tard.

M. Gove a déclaré qu’ils s’étaient récemment retrouvés lors d’un mariage et avaient parlé de « la vie et de l’univers ».

Il a ajouté : « Je pense qu’il sera plus facile pour moi et Boris d’avoir une conversation plus longue lorsque je ne serai plus ministre. »

Il a également déclaré : « Vous ne pouvez jamais prédire ce que Boris fera à l’avenir. »

Allez en confinement

FERMER les écoles pendant la pandémie de Covid a peut-être été une erreur, craint Michael Gove.

Il a accusé les confinements d’alimenter la montée de la criminalité au couteau et des comportements antisociaux chez les adolescents.

Ses commentaires interviennent après qu’Elianne Andam, 15 ans, ait été poignardée à mort alors qu’elle se rendait à l’école à Croydon, dans le sud de Londres.

M. Gove était très favorable au confinement, mais a déclaré qu’il se sent désormais « personnellement responsable » des conséquences néfastes sur la vie des enfants.

Il a déclaré : « Après le confinement, nous avons vu davantage d’enfants, en particulier d’adolescents, ne pas aller à l’école.

« L’absentéisme scolaire et les absences persistantes conduisent dans une très grande majorité à des comportements antisociaux, à l’attrait de la vie de gang, aux limites des comtés et à d’autres activités criminelles. »

Lorsqu’on lui a demandé si c’était une erreur de fermer les écoles, il a répondu : « Cela m’inquiète beaucoup. »

Continue à danser

CHANSON DE DANSE PRÉFÉRÉE : Feel So Close de Calvin Harris (M. Gove était dans un club à Ibiza lorsque Harris l’a interprété l’été dernier).

PERSONNES AVEC QUE VOUS AIMERIEZ ALLER AU PUB : Eric Morecambe, Ken Dodd, Victoria Wood.

DÉPUTÉ DU TRAVAIL AVEC VOUS SEREZ LE PLUS PROBABLE D’AVOIR UNE PINTE : Emily Thornberry.

POSITION DE CABINET QUE VOUS SOUHAITEZ LE PLUS : Secrétaire d’État Écosse

DERNIÈRE BONNE CHOSE QUE VOUS AVEZ REGARDÉ À LA TÉLLY : Ahsoka (série Star Wars).

RÉVÉLATION: On ne lui a jamais demandé de continuer Strictly, Bake Off ou I’m a Celebrity.