Jinson Johnson, Jyothi Yarraji, Kishore Kumar Jena et Mohammed Afsal de la Reliance Foundation dépassent la marque de qualification des Jeux asiatiques

Les athlètes de la Reliance Foundation (RF) ont fait une démonstration splendide dans un peloton à pleine puissance lors des 62e championnats d’athlétisme inter-États pour terminer leur campagne avec 20 médailles dont 8 d’or, 8 d’argent et 4 de bronze. Dans une excellente performance, sept athlètes de RF ont franchi la marque de qualification des Jeux asiatiques, tandis que cinq ont battu des records de compétition dans leurs épreuves.

Martin Owens, entraîneur-chef du centre de haute performance d’athlétisme de la Fondation Odisha Reliance, a souligné les efforts des équipes de relais masculines et féminines d’Odisha, qui comprenaient trois athlètes du centre de haute performance, comme un grand moment fort. « Le tournoi a commencé de manière très positive avec Jyoti qui a remporté le 100 m féminin assez confortablement, mais a raté de manière frustrante la qualification pour les Jeux asiatiques par 400e de seconde. Elle ne s’est pas laissée abattre, elle est revenue et a facilement remporté le 100 m haies dans le standard de qualification asiatique. Elle a couronné cela avec une médaille d’argent au 4x100m féminin. L’équipe de relais Odisha 4X100m a remporté le bronze, qui comprenait Sabita, Sukhi et Bonita, toutes des athlètes de l’Odisha RF HPC.

Record fracassant de 23 ans :

• La forme glorieuse d’Amlan Borgohain lui a permis de remporter l’or au 200 m avec un temps de 20,71 s. Son effort a brisé le record de 20,80 ans d’Anil Kumar, âgé de 23 ans.

Qualifications Jeux Asiatiques :

• Jinson Johnson a poursuivi son invincibilité en 2023 alors qu’il enfreignait le standard de qualification pour les Jeux asiatiques lors de la dernière journée d’action des 62e Championnats nationaux inter-États d’athlétisme senior au stade Kalinga, à Bhubaneswar. Jinson a décroché l’or au 1500 m avec un chrono de 3: 42,77, ce qui était également sous la norme de qualification des Jeux asiatiques de 3: 47,84.

• Le champion en titre des Jeux asiatiques et athlète de la Reliance Foundation, Jinson, a déclaré qu’il cherchait à améliorer encore son timing. « Je suis très heureux. Les Jeux asiatiques seront très importants. Je dois travailler très dur et m’assurer de m’améliorer d’au moins 2-3 secondes. Mon objectif est de courir 3h37. Ensuite, je peux gagner toutes sortes de courses.

• Kishore Kumar Jena, athlète HPC de l’Odisha Reliance Foundation, a remporté une médaille d’argent tout en dépassant la marque de qualification pour les Jeux asiatiques grâce à un record personnel au lancer du javelot. Le meilleur effort de Jena était de 82,87 m dans un champ qui a vu trois lanceurs franchir la barre des 80 m.

• Plus tôt dans la compétition, Jyothi Yarraji et Mohammed Afsal de la Reliance Foundation ont également dépassé le critère de qualification pour les Jeux asiatiques dans les épreuves du 100 m haies femmes et du 800 m hommes respectivement.

• Du programme d’endurance, Karthik Kumar a fait le cut dans l’épreuve du 10 000 m en ce qui concerne la marque de qualification pour les Jeux asiatiques.

• La battante de records en série, Jyothi, était à son meilleur record puisqu’elle a réussi un temps de 12,92 secondes au 100 m haies pour s’assurer la première place. Elle a fait une autre belle performance dans l’épreuve du 100 m pour terminer sur la première marche du podium avec un temps de 11,46 secondes. Elle a également reçu le prix de la meilleure athlète féminine de la compétition.

• Afsal, qui a récemment réalisé son meilleur temps en carrière en Europe, a remporté l’argent au 800 m en 1:47.47s. Après avoir atteint son objectif de plonger sous la norme de qualification pour les Jeux asiatiques, l’Afsal a désormais pour objectif d’y remporter des médailles. « Je dois vraiment gagner les Jeux Asiatiques et le Championnat d’Asie. Je crois que je peux gagner et battre le record national. Je vise à atteindre 1:44, et avec le soutien de Reliance, je crois que je peux le faire.

Une surabondance de médailles :

• Le jeune Tejas Shirse a fait ses preuves avec une médaille d’or dans l’épreuve masculine du 110 m haies, avec un temps de 13,87 s. Parmi les autres athlètes de la Reliance Foundation qui figuraient parmi les médailles figuraient Elakkiyadasan, qui a remporté le bronze au 100 m masculin en 10,47 secondes et Yamandeep Sharma, qui a remporté l’argent au décathlon masculin avec 7165 points, son record personnel.

Relais Gloire :

• Les athlètes de la Fondation Reliance ont également joué pour leurs États respectifs dans les épreuves de relais. Le trio d’Abhishek Dalabehera, Laluprasad Bhoi et DM Jayaram a propulsé Odisha vers une médaille d’argent dans le relais 4x100m masculin, tandis que Sabita Toppo, Bonita Lakra et Sukhi Baskey faisaient partie de l’équipe féminine de relais 4x100m d’Odisha qui a décroché le bronze.

• Elakkiyadasan a ajouté une médaille d’or en jouant pour le Tamil Nadu dans le relais 4x100m masculin, tandis que Jyothi a réalisé un triplé de médailles en menant l’Andhra Pradesh à une médaille d’argent dans l’épreuve du relais 4x100m féminin.