Jingle ces cloches, mais rappelez-vous ceux qui écoutent – ​​Shaw Local

Joyeux noël. Joyeuses fêtes. Joie au monde.

C’est la saison pour être joyeux.

Ahhh, Noël, une période heureuse de l’année. Sauf si ce n’est pas le cas.

Mon Noël n’est plus ce qu’il était. Les traditions des fêtes deviennent des souvenirs à mesure que les familles s’agrandissent, avancent et commencent à s’estomper.

Oh, il y a encore un enfant en moi qui se souvient de l’excitation. Mais je me suis adapté.

Lonny Caïn

Le Père Noël est un vieil ami maintenant, pas le mystère magique de la nuit. Et les plus beaux cadeaux ne sont pas emballés sous un sapin étincelant. Ma joie est enveloppée de souvenirs de traditions que j’ai essayé de préserver.

Je savoure encore ces vacances mais une partie de moi les redoute aussi. La poussée commerciale. Le stress, oui le stress, de s’assurer que tout le monde reçoive un cadeau – qui doit être emballé. Et le peu d’échec que je ressens lorsque je mets des cartes-cadeaux dans des enveloppes.

Je me souviens quand les cadeaux avaient une forme et une taille et un prix à révéler. Voir une énorme pile de cadeaux était plus excitant que ce qu’il y avait à l’intérieur. Un moment spécial que je ne peux pas laisser passer.

Je réalise maintenant ce qui était vraiment spécial. Pas les cadeaux mais les donneurs. Nos parents, tantes, oncles et grands-parents dans la pièce d’à côté rient à table.

Ils nous ont donné des souvenirs. Et ces nombreuses voix des Noëls passés.

Les traditions aident. Nous avons toujours érigé un vrai arbre, mais les branches s’affaissent de souvenirs. Des décorations avec des dates comme “le premier Noël de bébé”, ainsi que l’empreinte de main en papier faite à l’école primaire, le Harry Potter sur un balai et plus encore. Ça fait du bien de les tenir même si ça fait un peu mal.

L’arbre concerne toujours les enfants, y compris celui qui est toujours en moi. Même si les trois fils (qui ne sont plus des enfants) ne sont pas tous là pour le voir.

Les enfants aident à définir Noël. Ils mettent de l’énergie dans la joie. Ils ornent certainement les couloirs. Ce gamin en moi chante encore “Jingle Bells”. (Pas à haute voix, attention.)

Je sais qu’il y a une raison religieuse pour la saison. Je ne veux pas ignorer cela et je m’attends à ce que beaucoup trouvent du réconfort dans leur foi. Surtout quand la tristesse s’infiltre dans le béguin des Fêtes.

Sachez que je ne veux faire taire aucun jingle bells. Mais nous devons nous rappeler que le “joyeux” de Noël peut être difficile… pour de nombreuses raisons.

J’ai été rappelé par ce message : « Pourquoi n’écrivez-vous pas un article sur ce dont on ne parle pas ? Toutes les mères, maris ou épouses qui survivent à peine à Noël. Ce serait tellement apprécié.

“Survivre à Noël.” Ses mots le disent mieux que moi. Et maintenant, j’ai du mal à soulager ces cœurs endoloris.

La mère qui a écrit cette note doit porter la perte de sa fille dans les vacances. Elle n’est pas seule. Je suppose que c’est le but.

Peut-être que la meilleure chose que nous puissions faire pour les autres (et pour nous-mêmes) est d’accepter la douleur pour ce qu’elle est – un rappel que ceux qui sont partis laissent encore des cadeaux.

Leur amour. Et oui, le « joyeux » et la « joie » qu’ils ont intégrés dans nos souvenirs de Noël.

• Lonny Cain, rédacteur en chef à la retraite du Times à Ottawa, a également été journaliste au Herald-News à Joliet dans les années 1970. Son e-mail de paperasse est lonnyjcain@gmail.com. Ou envoyez un courrier au Times, 110 W. Jefferson St., Ottawa, IL 61350.