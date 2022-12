Jingle Bell Time est un moment idéal pour décider d’une campagne 2024

Tout cela n’est pas vraiment nouveau en politique.

En décembre 2018, Kamala Harris, alors sénatrice de Californie, a déclaré qu’elle déciderait d’une campagne présidentielle de 2020 après avoir discuté avec sa famille « pendant les vacances ». (Elle est entrée.) Le sénateur Cory Booker du New Jersey a déclaré le même mois que “pendant les vacances”, il prévoyait de “faire le point sur ce que je veux faire ensuite”. (Il est entré aussi.)

Les politiciens américains seront heureux d’apprendre que, pour la plupart, ce qui se passe lors d’un sommet de vacances en famille reste dans un sommet de vacances en famille. Un certain nombre d’élus actuels et anciens et leurs assistants étaient réticents à divulguer les détails de discussions familiales, même il y a longtemps.

Au moins une de ces conversations, cependant, fait partie du dossier public.

Mitt Romney a permis à un réalisateur de documentaires, Greg Whiteley, de l’enregistrer, lui et sa famille, sur une période de six ans, au cours de ses deux campagnes présidentielles infructueuses.

En décembre 2006, M. Romney, prenant des notes sur un bloc-notes, a dirigé une réunion de famille dans sa maison de l’Utah avec un incendie, comme le montre le documentaire “Mitt”, disponible sur Netflix. M. Romney a interrogé ses fils adultes et leurs épouses sur les avantages et les inconvénients de sa candidature à la présidence en 2008.

“Je pense que émotionnellement, ce serait difficile pour tout le monde, mais ce serait une expérience incroyable”, a déclaré l’une de ses belles-filles.

« Si vous ne gagnez pas », a déclaré son fils Tagg, « le pays peut vous considérer comme une risée », ajoutant : « Et ce n’est pas grave. Mais je pense que vous avez le devoir envers votre pays et envers Dieu de voir ce qu’il en résulte.

M. Romney s’est présenté, mais a perdu aux primaires face à John McCain. Il est revenu pour remporter l’investiture républicaine en 2012 mais a été battu par le président Barack Obama.