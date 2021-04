JINGER Duggar a révélé qu’elle « avait eu du mal à perdre du poids » après « avoir essayé d’être maigre » afin de « trouver son identité ».

Le joueur de 27 ans s’est ouvert sur le sujet personnel dans une nouvelle vidéo sur Instagram.

Jinger a révélé qu'elle avait l'habitude de « lutter contre la perte de poids »

Elle a dit qu'elle « avait essayé d'être maigre » pour « trouver son identité »

le Comptant sur La star s’est rendue sur Instagram mercredi pour parler franchement à ses abonnés après ses luttes passées contre la perte de poids.

Tout en taquinant son prochain livre – The Hope We Hold – avec son mari Jérémy Vuolo, 33, Jinger a dit: « Je voulais partager un peu mais sur ce que nous avons écrit dans le livre.

«Je parle – dans le chapitre cinq – juste des luttes que j’ai eues en tant que jeune adolescent et j’ai vraiment eu du mal à trouver mon identité en Christ et j’ai lutté avec la perte de poids, – vouloir perdre du poids et essayer d’être maigre et tout ça pour moi-même. Pour avoir trouvé mon identité là-dedans. «

Elle a ajouté qu’elle discutera également « de la manière dont le Seigneur m’a aidé à savoir qui j’étais en Christ et à m’y ancrer au lieu de savoir qui je pensais que je devrais être et à quoi je pensais que je devrais ressembler ».

Elle a parlé de ses luttes passées avec le poids dans une nouvelle vidéo Instagram

Jinger a révélé qu'elle discuterait du sujet dans son nouveau livre

Jinger a poursuivi: «Ce sont des choses sur lesquelles j’aborde dans le chapitre cinq et donc, j’espère que le livre est un encouragement et c’est pourquoi nous l’avons écrit.

« Nous voulons vraiment être simplement crus, ouverts et partager un peu la façon dont le Seigneur nous a conduits et nous a aidés à traverser les choses. »

Parallèlement au clip, Jinger a écrit: « Dans notre livre, The Hope We Hold, je partage certaines de mes luttes en tant qu’adolescent avec l’identité et essayant de correspondre à une certaine image. J’espère que ce sera un encouragement pour tous ceux d’entre vous qui pourraient se battre. la même bataille. «

Jinger a dit qu'elle « partagerait certaines de mes difficultés d'adolescence »

Le livre du couple sort en mai

Le livre du couple devrait sortir le 4 mai.

Jinger et Jérémie, qui s’est marié en 2016, a accueilli bébé Evie en novembre 2020.

Ils sont également les parents de leur fille Felicity, âgée de deux ans.

Jeremy a déjà parlé de la vie avec un nouveau bébé dans la maison le mois dernier, en admettant qu’il s’agissait d’un «ajustement».

Jinger et Jeremy partagent deux enfants

Tout en tenant Felicity dans ses bras, l’ancien footballeur a déclaré à la caméra: «Cela fait un peu plus de deux mois que nous avons accueilli Evie Jo dans la famille.

«Avoir un nouveau-né à la maison a été un ajustement, mais je pense que nous nous adaptons bien. Nous l’aimons tous.

Les stars de TLC ont également révélé qu’elles adoraient regarder Felicity jouer le rôle de sa grande sœur.