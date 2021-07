JINGER Duggar a apparemment qualifié le mari de sa sœur Jessa, Ben Seewald, de « bizarre ».

L’homme de 27 ans a laissé entendre que Ben voulait sortir avec le Comptant sur Étoile pour la gloire.

Jinger a apparemment qualifié le mari de Jessa, Ben, de « bizarre »[/caption]

Elle a laissé entendre que Ben avait essayé de sortir avec la star de Counting On pour la gloire[/caption]

Jinger discuté des hauts et des bas d’être une star de la télé-réalité pendant près de deux décennies tout en apparaissant sur le Dîner avec Jeremy Fall podcast le 1er juillet.

Une partie de l’interview semblait étrangement similaire à la façon dont Ben, 17 ans, a rencontré sa sœur Jessa, alors âgée de 20 ans, en 2013.

« Il y avait beaucoup de gars qui venaient, parfois ils venaient rendre visite à la famille ou à notre église – c’était un bon ‘in’ pour certains gars. Ils pensaient : « Oh, si je viens dans votre église, c’est mon entrée », a dit Jinger.

«C’était tellement bizarre parce que c’est comme,« qui êtes-vous? Je ne vous connais pas », a-t-elle ajouté.

« Le côté relationnel n’était même pas là, ce n’était pas comme ‘Oh écoute, je traîne depuis un moment et apprends à connaître ta famille et ensuite nous verrons s’il se passe quelque chose.’ Ils disaient à ma famille, à mes parents ou quelque chose comme ça : « Oh ouais, je suis tellement intéressé par ta fille. »

Jinger a dit que les gens iraient à l’église de Duggar pour les rencontrer[/caption]

Ben vivait dans un état différent quand il a rencontré Jessa[/caption]

Ben, 26 ans, a été marié à Jessa, 28 ans, depuis novembre 2014.

Ils ont trois enfants, Spurgeon, cinq ans, Henry, quatre ans, Ivy Jane, deux ans, et un autre enfant arrivera bientôt.

En 2013, Ben vivait avec ses parents Michael et Guinn à Hot Springs Arkansas, à près de 200 miles (et trois heures et demie) de l’église de Duggar à Springdale, Arkansas.

Plus tard, il a justifié sa visite à l’église en disant qu’il était en vacances dans la région.

Dans un article de blog de 2017 sur le compte Seewald Family intitulé Joyeux anniversaire Ben, Jessa a raconté le moment magique où elle a repéré pour la première fois le bel étranger dans son église.

Jessa et Ben se sont mariés en 2014[/caption]

Le couple partage trois enfants ensemble[/caption]

« Quand j’ai posé les yeux sur toi pour la première fois, un jeune homme pimpant de dix-sept ans, je n’aurais jamais pu rêver de ce que l’avenir nous réservait. Il était 10h15 un dimanche matin », a écrit la star de Counting On.

«J’étais en retard pour l’église alors que je me précipitais vers la porte avec quelques frères et sœurs en remorque. Au milieu de l’agitation, je t’ai repéré, le ‘nouveau’, et nos yeux se sont croisés pendant une seconde… »

Elle a décrit s’être sentie «nerveuse» lors de leur première conversation, qui concernait son iPhone 3 obsolète.

Jessa a écrit qu’elle n’avait jamais pensé le revoir, mais trois semaines plus tard, il est revenu et ses frères l’ont invité à la maison pour dîner avec la famille.

Ben lui a dit que sa raison d’être dans la région était qu’il « envisageait » de postuler à l’Université de l’Arkansas à Fayetteville après avoir obtenu son diplôme de deux ans en sciences politiques au National Park Community College de Hot Springs.

Jessa est enceinte de leur quatrième enfant[/caption]

Jinger a laissé entendre que les gens fréquentaient leur église pour figurer dans leurs émissions TLC[/caption]

Cependant, Ben n’a jamais fini par fréquenter l’université.

En raison de vivre si loin de Jessa, Ben a finalement emménagé dans un entrepôt sur la propriété Duggar et a commencé à travailler pour son père. Jim Bob pour subvenir à ses besoins lorsqu’ils sont entrés dans une parade nuptiale en septembre 2013.

Bien que Jinger n’ait pas nommé sa sœur ou son beau-frère lors de l’apparition du podcast, elle a semblé décrire la manière «bizarre» exacte dont Ben s’était arrangé pour rencontrer Jessa.

Jinger a également révélé qu’elle et ses sœurs avaient reçu des propositions de mariage de détenus lors de l’apparition du podcast.

le Comptant sur La star a expliqué comment les « gars écrivaient depuis les prisons », partageant: « Nous recevions constamment des lettres par la poste et c’était comme: » Oh, c’est pour qui cette fois? Oh, c’est pour Jana, oh, c’est pour Jessa…’ »

Jinger n’a pas directement nommé sa sœur ou son beau-frère sur le podcast[/caption]

Elle a épousé Jeremy en 2016[/caption]

« C’était époustouflant de penser que quelqu’un pensait qu’il entrerait dans votre vie et vous épouserait, comme s’il proposait déjà dans ses lettres. »

Jinger a poursuivi: « Et ils pensaient que c’était légitime mais en le regardant, vous savez, je peux comprendre comment quelqu’un pourrait penser: » Oh, je te connais si bien parce que je t’ai vu grandir depuis un enfant « , alors ils pensent qu’il y a une relation là-bas quand il n’y en a pas. C’est comme, une chose à sens unique.

La personnalité de la télévision a épousé son mari Jérémy Vuolo, 33 ans, en 2016, alors qu’ils partagent les filles Felicity, deux ans, et Evangeline, sept mois.

Counting On a été officiellement annulé la semaine dernière[/caption]





La semaine dernière, The Sun a révélé en exclusivité que Counting On avait été annulée après près de six ans.

Les fans avaient a lancé une pétition pour boycotter Counting On quand les détails horribles de Josh Duggar arrestation de pédopornographie a émergé.

Josh, 33, avait plaidé non coupable après avoir été accusé de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile.

Josh a été arrêté pour pédopornographie[/caption]