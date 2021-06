Jinger Duggar pose avec sa fille Evangeline, 7 mois, dans une rare photo après que la star a dit qu’elle voulait donner à ses enfants la « vie privée »

JINGER Duggar a posé avec sa fille de sept mois Evangeline dans une photo rare.

Le cliché mère-fille intervient après que la star a déclaré qu’elle voulait donner à ses enfants une « intimité ».

L’homme de 27 ans a souri en portant sa plus jeune fille dans un porte-bébé sur sa poitrine sur une nouvelle photo, dont le mari Jérémy Vuolo partagé sur son Histoire Instagram jeudi.

Jinger semblait de bonne humeur alors qu’elle tenait une tasse de café et une bouteille d’eau, tandis qu’elle s’habillait avec désinvolture avec un short d’entraînement, un débardeur, une casquette de baseball et des baskets.

Tout en taguant Jinger, Jeremy, 33 ans, a simplement sous-titré le message: « Camp. »

Beaucoup Comptant sur les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour se plaindre que Jinger et Jeremy ne partagent plus de photos de leurs filles, bien que la personnalité de la télévision ait admis qu’ils essayaient de donner aux filles « l’intimité ».

En plus d’Evangeline, le couple partage une fille de deux ans, Felicity.

En avril, Jinger a révélé pourquoi le couple choisit de garder leurs filles à l’écart des réseaux sociaux tout en répondant aux questions des fans sur Instagram.

Pendant le Q&A, un fan a demandé : « Je pense que j’ai une idée mais pourquoi pas de photos de vos filles ? Ne pas juger, juste demander.

La star de TLC a répondu : « Les filles vont très bien ! Felicity est absolument épris de sa petite sœur et Evy adore Felicity.

« Vous n’en avez pas vu beaucoup simplement parce que nous voulons leur donner un peu plus d’intimité alors qu’ils sont si jeunes. »

Elle a ajouté: «Nous apprécions à quel point vous aimez et soutenez notre famille. Ça représente tellement pour nous! Merci d’avoir posé la question. »

Lors de la récente journée de « camp » du couple, Jinger a montré ses jambes nues alors qu’elle continuait à défier la politique de modestie stricte de son père Jim Bob.

Jim Bob, 55 ans, et sa femme Michèle, 54 ans, ont établi des règles strictes pour leurs enfants car ils suivent une foi chrétienne fondamentaliste qui croit que les femmes devraient porter des jupes et couvrir leur corps.

Jinger a montré ses jambes toniques tout l’été, comme Jeremy a partagé une photo de sa femme en minuscule short en jean La semaine dernière.

La jeune femme de 27 ans semble de bonne humeur à la lumière du récent scandale de la famille Duggar, dans lequel son frère aîné Josh a été arrêté sous de nombreux chefs d’accusation de pornographie juvénile.

Lors d’un récent entretien avec Fox News, Jinger a parlé des sentiments de « désespoir » parmi l’arrestation de son frère.

« Nous avons pensé à écrire un livre pendant un certain temps, et nous voulons juste donner un aperçu plus approfondi de nos vies et de l’espoir qui nous motive chaque jour », ont déclaré Jeremy et elle au média.

« Nous savons que parfois, les choses peuvent sembler si désespérées. Et c’est donc ce qui nous a poussés à partager ce qui nous donne de l’espoir, et comment nous avons affronté les bonnes et les mauvaises circonstances.

