JINGER Duggar a pris ses distances avec sa cousine «immature» Amy et sa sœur Jill au milieu d’une méchante querelle de famille, que The Sun peut révéler en exclusivité.

La nièce de Jim Bob Amy, 33 – le « rebelle » des religieux Comptant sur clan – apparemment ombragé Jinger sur Instagram, tandis que Jill continue de claquer publiquement la célèbre famille.

Une source a déclaré au Sun qu’il n’y avait aucun amour perdu entre les trois femmes, affirmant: «Jinger pense qu’Amy est immature et devrait se concentrer sur sa propre vie.

«Jinger et Jeremy n’ont pas le temps de négocier et souhaitent qu’Amy ne l’appelle pas publiquement pour provoquer un drame, c’est inutile.

« Ils ont des points de vue différents et ils pensent qu’elle devrait simplement accepter cela.

Semblant viser Les commentaires de Jinger demandant aux fans de «chasser» l’anxiété et la peur, a récemment tweeté Amy: « Les gens veulent suivre de vraies personnes! Pas des photos de stock où vous agissez comme si votre vie était parfaite!

« Non, nous voulons voir le désordre, les moments difficiles aussi. Les gens doivent arrêter d’essayer si fort… »

Jinger est également en colère contre sa sœur Jill, qui la soutiendrait le prochain livre de son mari Derick sur la famille.

La source a déclaré: «Jinger est également très déçue par Jill et le révélateur, mais elle n’est pas surprise d’avoir pris le parti de son mari.

« Ils font partie de la famille, mais elle aurait aimé qu’ils ne se soient pas opposés à la famille et qu’ils n’en aient pas parlé comme ils l’ont fait. »

L’initié a ajouté que Jinger n’a pas coupé Amy et Jill, mais qu’ils ne sont « plus proches », et il semble que leurs relations ne reviendront jamais à ce qu’elles étaient autrefois.

L’année dernière, Jill a pris ses fouilles à peine voilées à sa famille au niveau suivant, et a déclaré dans une interview avec le magazine People que slui et son mari étaient sous-payés pendant leur passage dans la série télé-réalité.

Elle a également dit que c’était « pas mal » d’utiliser le contrôle des naissances, ce que les parents Jim Bob et Michelle interdisent strictement dans leur famille.

Après l’entretien choquant, Jill n’a pas assisté aux fêtes de Noël en famille, et Amy non plus.

Jill et Amy rester à proximité et faire souvent du shopping ou pour dîner ensemble dans leur Arkansas natal.

Pendant ce temps, Jinger et Jeremy devraient raconter leur histoire dans leur propre livre, The Hope We Hold, qui sortira en mai.

Le couple souffre également de problèmes de mariage, a déclaré une source au Sun.

Un initié a précédemment déclaré au Sun qu’ils se sentaient « dépassés » en s’occupant de leurs deux jeunes filles, Felicity, 2 ans, et de la nouvelle-née Evangeline Jo, ainsi que de leur marque de style de vie.

Ils ont temporairement ont débranché leur podcast alors qu’ils passent du temps à se concentrer sur leur relation et ont commencé à organiser des soirées pour garder l’étincelle vivante dans leur mariage.

Le couple, qui s’est marié en novembre 2016, embaucherait également une nounou, comme ils ont été laissés épuisés.

« Les choses ont été difficiles et ils ressentent la tension, mais ils font tout ce qu’ils peuvent pour garder leur famille ensemble et passer du temps à se concentrer les uns sur les autres », a déclaré l’initié.

«Jinger et Jeremy ont commencé à s’habiller et à cuisiner à la maison pour une soirée spéciale après le coucher des filles, c’est devenu un jour mignon pour elles de se reconnecter toutes les quelques semaines.

Les fans sur les réseaux sociaux ont précédemment souligné à quel point « fatigué » Jinger regarda, et lui a demandé mari Jeremy, 33 ans, pour intensifier plus pour qu’elle puisse avoir une pause de ses devoirs maternels.

Les stars de la télé-réalité TLC ont lancé leur podcast chrétien en juin de l’année dernière, L’espoir que nous avons, et ont augmenté leur nombre – avec des centaines de milliers de fans téléchargeant plus de 30 épisodes.

Le couple prévoit de ramener le podcast dès que leur mariage sera en échec.

« Ils sont toujours très amoureux et le divorce n’est pas au rendez-vous, ils veulent juste travailler sur les choses et sortir de cette période difficile ensemble et plus forts en famille », a déclaré la source au Sun.

Ils ont ajouté: « Le podcast a été un énorme succès avec des centaines de milliers d’auditeurs, mais ils doivent souvent devenir très personnels et ils veulent traiter cette fois en privé. »

Le soleil a tendu la main à Jinger et Jérémiereprésentant pour commentaire.