JINGER Duggar a partagé une photo de retour de son mari Jeremy Vuolo alors qu’il était enfant.

Le doux regard en arrière vient alors que les parents ont eu des rumeurs de problèmes matrimoniaux.

Jinger a partagé un retour en arrière dans ses histoires Instagram d’un enfant en bas âge Jérémie portant un sweat à capuche zippé bleu.

La maman de deux enfants a également posté une photo de 1998 avec sa sœur aînée, Jessa.

Elle en a partagé une de plus de cette année avec ses sœurs Jana et son bébé Joy-Anna, ainsi que son frère Joseph et Josiah.

Plus tôt cette semaine, une source a déclaré au Sun Jinger et Jeremy envisagent d’embaucher une nounou pour aider à prendre soin de leurs deux enfants, Felicity, deux ans, et Evangeline, alors qu’elles luttent au milieu de la pandémie sans famille à proximité.

L’initié a déclaré: «Jinger est particulièrement épuisé, et Jeremy a pris un congé pour s’occuper des enfants, mais ils envisagent d’embaucher une nounou pour leur donner un peu de répit.

«Les choses ont été difficiles et ils ressentent la tension, mais ils font tout ce qu’ils peuvent pour garder leur famille ensemble et passer du temps à se concentrer les uns sur les autres.

«Jinger et Jeremy ont commencé à s’habiller et à cuisiner à la maison pour une soirée spéciale après le coucher des filles, c’est devenu un jour mignon pour elles de se reconnecter toutes les quelques semaines.

Cependant, les fans récemment critiqué Jinger, 27 ans, après avoir publié sur Instagram, elle avait commencé à s’entraîner après avoir accouché.

Avec un selfie, elle a écrit: «J’étais très reconnaissante de pouvoir m’entraîner tout au long de ma grossesse avec Evy Jo.

« Ce n’était pas toujours facile de se motiver mais cela en valait vraiment la peine à la fin. Je viens d’être autorisé à y revenir et j’ai hâte! »

Bien qu’elle ait été autorisée par son médecin, les fans de Counting On craignaient qu’elle ne se donne trop de mal trop tôt.

Jinger et Jeremy ont pris une pause de leur podcast, The Hope We Hold, plus tôt ce mois-ci, afin de se concentrer sur leur mariage «souffrant» après avoir été «débordés».

Une source a déclaré au Sun: « Jinger et Jeremy connaissent une bosse sur la route et veulent prendre du recul par rapport au podcast pendant un certain temps pour se concentrer sur leur mariage », a déclaré l’initié au Sun.

«Ils ont beaucoup jonglé avec un nouveau bébé, leur marque de style de vie et ont sorti des livres, le tout en pleine pandémie, ils se sentent un peu dépassés et leur relation en a souffert.

« Ils sont toujours très amoureux et le divorce n’est pas au rendez-vous, ils veulent juste surmonter les choses et sortir de cette période difficile ensemble et plus forts en famille. »