JINGER Duggar a montré sa métamorphose majeure alors qu’elle s’est « distancée » de sa famille stricte après l’arrestation de son frère Josh.

Jinger, 27 ans, a partagé le processus de sa nouvelle coupe de cheveux sur Instagram.

Instagram @jingervuolo

Jinger a dit ‘Parfois, vous avez juste besoin de changer’[/caption]

Instagram @jingervuolo

Jinger portait un masque facial après s’être fait couper les cheveux[/caption]

Dans l’un des instantanés, le Comptant sur alun a pris une photo de l’arrière de sa tête et de ses cheveux blonds extra-longs.

Dans le cliché suivant, la star de télé-réalité a coupé ses cheveux courts et a ajouté des reflets à ses mèches brunes.

Les cheveux courts de Jinger semblaient s’être bouclés à leurs extrémités.

La star de la télévision a légendé les clichés : « Parfois, il suffit de changer un peu les cheveux. »

Jinger semblait être timide alors qu’elle cachait son visage derrière sa nouvelle coiffure.

Dans la section commentaires, Jessa, la sœur de 28 ans de Jinger, a écrit : « J’adore !!! »

‘BESOIN DE CHANGER’

Instagram

Jeremy, Jinger, Felicity et Evangeline photographiés ensemble[/caption]

La famille Duggar a observé un code vestimentaire strict qui permet généralement aux femmes de s’habiller modestement et de porter des jupes ou des robes.

Comptant sur le patriarche Jim Bob Duggar, 55 ans et matriarche Michelle Dugger, 54 ans, sont restés fidèles à ces règles strictes pour leur style de vie chrétien.

L’une de ces règles inflexibles consiste à ne pas autoriser les femmes à montrer leurs jambes ou à s’habiller de manière révélatrice.

Jinger a ignoré ces règles de modestie strictes imposées par ses parents Jim Bob et Michèle.

PANIER

Récemment, Jinger a fait une course de shopping en solo à Los Angeles.

Elle a montré un peu de peau en berçant un short noir et un débardeur gris.

Avec son masque conservé, la star de la télévision a été repérée alors qu’elle se débattait avec un caddie plein.

Le caddie contenait environ trois sacs de glace, une boîte d’eau, du Coca light et des fruits destinés au troisième anniversaire de la fille aînée Felicity.

À un moment donné, l’ancienne star de télé-réalité a failli tomber avant de se rattraper et de continuer vers sa voiture, où elle l’a chargée de provisions.

LA « TOMBE »

Jinger est mariée à son mari Jeremy Vuolo, 33 ans, et partage également sa fille de 7 mois, Evangeline Jo.

Jinger et Jeremy n’ont eu aucun problème quand Compter sur s’est fait hacher pour une autre saison et a été annulée en raison de l’arrestation et de l’enfant de son frère Josh accusations de pornographie.

Josh, 33 ans, attend actuellement son procès pour confinement à domicile, et s’il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à 20 ans de prison, avec des amendes pouvant aller jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.





la femme de Jos Anne, 23 ans, qui est actuellement enceinte de son septième enfant, est restée aux côtés de son mari après son arrestation.

UNE une source a déclaré au Sun qu’Anna « a pointé du doigt tout le monde pour ce qui est arrivé à Josh, elle se brouille avec les membres de sa famille et s’isole ».

Josh et Anna partagent six enfants : Mackynzie, 11 ans, Michael, neuf ans, Maryella, un an, Mason, trois ans, Meredith, cinq ans et Marcus, sept ans.

Instagram

Jinger avait les cheveux plus longs et blonds[/caption]

Instagram @jingervuolo

Les cheveux de Jinger étaient coupés plus courts et avaient des boucles[/caption]

PA

Counting On a été annulé en raison de l’arrestation de Josh pour pédopornographie[/caption]