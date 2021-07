Jinger Duggar montre ses jambes en robe courte lors d’un rendez-vous avec son mari Jeremy alors qu’elle IGNORE les règles strictes de papa Jim Bob

JINGER Duggar a montré ses jambes dans une robe courte lors d’un rendez-vous avec son mari, Jeremy Vuolo.

Ce n’est pas la première fois que l’ancienne star de télé-réalité défie les règles strictes de modestie de son père Jim Bob.

Jinger Duggar a montré ses jambes en portant une robe courte[/caption]

Elle a porté la robe lors d’un rendez-vous avec son mari, Jeremy Vuolo[/caption]

Jérémy a pris Instagram pour partager une photo de la mère de deux enfants portant la robe rayée et une paire de Jordans tout en exhibant ses jambes.

« Explorons », a-t-il légendé le cliché, alors que le couple traînait à Montrose, en Californie.

Sur une autre photo, Jinger et Jérémy assis au restaurant japonais Blue Fish, comme il l’a écrit: «Nous sommes allés à un rendez-vous et avons mangé des sushis. C’était un moment amusant et nous aimerions le refaire un jour.

JINGER MONTRE UNE PEAU

Jinger, 27 ans, a également partagé des photos de leur journée, car le couple a non seulement préparé des glaces, mais a également frappé le parcours de mini-golf.

Le mois dernier, Jinger a poussé le code vestimentaire de la famille alors qu’elle a secoué une paire de minuscules shorts en jean.

Elle aussi portait un short court lors d’un voyage de gym avec Jeremy.

DÉFIER SES PARENTS

Dans son nouveau livre, L’espoir que nous détenons : Trouver la paix dans les promesses de Dieu, avec Jeremy, elle a réfléchi sur pourquoi elle a commencé à défier les codes vestimentaires stricts de ses parents.

Jinger a écrit : « Ma mère nous avait toujours habillés, nous les filles, de jupes et de robes, une norme tirée de Deutéronome 22 :5, qui dit : « Une femme ne doit pas porter un vêtement d’homme » (ESV) et je ne l’ai jamais vraiment remis en question. . «

Elle a poursuivi: «La pudeur était un sujet énorme dans notre maison, et nous pensions que porter des jupes au lieu de pantalons était un élément central de la pudeur. Mais je voulais découvrir par moi-même ce que la Bible avait à dire.

le Comptant sur porte régulièrement des vêtements qui vont à l’encontre des choix vestimentaires conservateurs de ses parents et semble être laisser ses enfants choisir leur propre chemin aussi.

Le couple, qui a des enfants Felicity, deux ans, et Evangeline Jo, sept mois, prévoit d' »élever leurs enfants différemment » de la façon dont Jinger a grandi avec papa Jim Bob et maman Michèle, ont déclaré des sources exclusivement au Sun.





Un initié a déclaré: «… Ils élèvent leurs enfants différemment de la façon dont Jinger a été élevé, leur style parental est beaucoup plus détendu et il est probable que leurs filles seront encore plus ouvertes d’esprit.

« Bien qu’ils aiment être sous les feux de la rampe pour leur travail, ils ne veulent pas que l’accent soit mis sur leurs enfants et ils choisissent de garder leur visage caché sur les réseaux sociaux. »

Jinger et Jeremy n’ont eu aucun problème avec Compter sur obtenir la hache, car la série TLC a été annulée suite à l’arrestation de son frère Josh et accusations de pédopornographie.

Jinger a clairement indiqué qu’elle restait à l’écart du code vestimentaire de ses parents Jim Bob et Michelle Duggar[/caption]

Instagram

Jinger et Jeremy élèvent également leurs deux enfants différemment[/caption]

Le couple vit actuellement en Californie[/caption]