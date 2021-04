JINGER Duggar a raconté que le scandale de son frère Josh avait en fait «rapproché la famille».

En 2015, l’ancienne star de Counting On a été accusée d’avoir agressé des mineurs.

TLC

Jinger Duggar a partagé que le scandale de son frère Josh avait en fait « rapproché la famille »[/caption]

Getty

En 2015, l’ancienne star de Counting On a été accusée d’avoir agressé des mineurs[/caption]

Jinger, 27 ans, a dit Nous: «Notre famille était beaucoup plus proche à cause de cela, et malgré cela, je suppose que vous diriez. Je n’oublierai jamais ce que j’ai ressenti à ce moment-là.

«Et je pense que même tout ce qui se passe dans nos vies – parce que nous sommes aux yeux du public – cela rend les choses plus difficiles parce qu’alors il ne s’agit pas seulement de traiter ces choses intérieurement, mais il faut donner une réponse au monde.

«Cela rend la tâche beaucoup plus difficile à franchir.»

Jinger et son mari, Jeremy, sont sur le point de sortir un nouveau livre, The Hope We Hold: Finding Peace in the Promises of God, le 4 mai

Instagram

Jinger, 27 ans, nous a dit: « Notre famille était beaucoup plus proche à cause de cela, et malgré cela »[/caption]

US hebdomadaire

Jinger et son mari, Jeremy, sont sur le point de sortir un nouveau livre, The Hope We Hold: Finding Peace in the Promises of God, le 4 mai[/caption]

TLC

Jinger a déclaré que gérer le scandale de son frère était très difficile pour la famille parce qu’elle était aux yeux du public[/caption]

le Comptant sur La star a poursuivi: «En traversant cette saison, ce fut l’une des périodes les plus difficiles de notre vie.

«C’est à cette époque où ce n’est pas populaire d’être votre ami, voir comment ils ont répondu nous a vraiment montré l’amour du Christ à travers eux et à travers leurs amitiés.

« Je pense que c’est quelque chose qui m’a frappé et j’ai vu les amis qui sont venus si près et qui me disaient: ‘Hé, je vais juste m’asseoir avec toi’, ‘Je t’apporterai un repas ou je sortirai avec toi si vous voulez.’ À cette époque, je me suis dit: ‘Mec, c’est vraiment ce qui comptait le plus.’ »

Instagram @susanna_keller

Pendant ce temps, les fans sont convaincus que la femme de Josh, Anna, est de nouveau enceinte après l’avoir vue à la baby shower de sa sœur Susanna Keller[/caption]

Instagram

Jinger et Jeremy partagent également des filles, Felicity et un nouveau-né, Evangeline[/caption]

En 2015, Josh a été accusé d’agression plusieurs filles mineures, y compris ses sœurs Jill et Jessa, quand il était adolescent.

Selon un rapport de police de 2006, que la police de l’Arkansas a détruit plus tard, le père de Josh, Jim Bob, a dit pour la première fois aux flics en 2002 qu’il avait agressé de jeunes victimes alors qu’elles dormaient dans la maison de la famille Duggar.

Josh a également admis avoir eu une liaison, après avoir signalé qu’il s’était abonné au site Web de l’affaire Ashley Madison.





Pendant ce temps, les fans sont convaincus que la femme de Josh Anna est de nouveau enceinte après l’avoir vue à la baby shower de sa sœur Susanna Keller.

Les abonnés ont affirmé que c’était «définitivement» comme si elle attend son septième enfant à la douche en Floride.

Elle a six enfants avec Josh, Mackynzie, Michael, Marcus, Meredith, Mason et Maryella, qui en est un.

Se référer à la légende

Anna a six enfants avec Josh, Mackynzie, Michael, Marcus, Meredith, Mason et Maryella, qui en est un[/caption]