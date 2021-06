Jinger Duggar félicité par les fans pour « avoir l’air en bonne santé » après avoir admis qu’il se sentait « désespéré » face à l’arrestation de Josh dans le domaine de la pornographie juvénile

JINGER Duggar a été félicité par les fans pour « avoir l’air en bonne santé » sur une nouvelle photo.

Le cliché survient après qu’elle a admis se sentir « désespérée » par l’arrestation porno de Josh Duggar.

Les fans ont félicité Jinger après avoir publié une nouvelle photo avec Jeremy[/caption]

Beaucoup ont noté que la star de télé-réalité avait l’air «en bonne santé»[/caption]

Le claquement survient après l’arrestation porno de frère Josh[/caption]

Le joueur de 27 ans a pris à Instagram jeudi pour partager un selfie avec son mari Jérémy Vuolo, 33.

Le couple était assis l’un à côté de l’autre dans une voiture, tandis que Jeremy arborait un grand sourire et Jinger opté pour un petit sourire.

Un nombre de Comptant sur les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour jaillir sur le couple, ainsi que sur la beauté de Jinger.

Un fan a écrit: « Jinger, tu as l’air en si bonne santé. »

Un autre a ajouté: « Tes yeux sont si jolis Jinger! »

Un fan a complimenté ses yeux[/caption]

D’autres ont convenu qu’ils avaient l’air heureux en un clin d’œil[/caption]

Beaucoup ont convenu qu’ils formaient un «beau couple[/caption]

Un troisième intervint : « Vous avez l’air si heureux tous les deux, la Californie vous va bien. »

Beaucoup ont commenté à quel point ils forment un joli couple, comme un autre fan a écrit : « Un si beau couple !

Une personne suivante a ajouté: « Vous êtes si mignons tous les deux – restez en Californie et vivez votre vie. »

D’autres éloges pour le couple marié ont suivi, comme l’a dit une autre personne : « Ce que Dieu a réuni est magnifique ! Son amour brille à travers vous deux, précieux couple «

Un fan supplémentaire a ajouté: « Ils sont le meilleur couple et elle est la meilleure fille Duggar de tous les temps Elle devrait être mannequin. »

D’autres ont dit qu’ils étaient « si mignons »[/caption]

Un fan a suggéré qu’elle devrait être un « modèle »[/caption]

Jinger et Jeremy se sont mariés en 2016, alors qu’ils partagent deux filles : Felicity, deux ans, et Evangeline, six mois.

Plus tôt ce mois-ci, Jinger a admis que « les choses peuvent sembler si désespérées » après l’arrestation porno de Josh.

Lors de la promotion du livre du couple The Hope We Hold, Jinger a déclaré Fox News: « Nous avons pensé à écrire un livre pendant un certain temps, et nous voulons juste donner un regard plus profond sur nos vies et l’espoir qui nous anime chaque jour.

Le couple partage deux filles ensemble[/caption]

Jinger a précédemment admis qu’il se sentait « désespéré »[/caption]

« Nous savons que parfois, les choses peuvent sembler si désespérées. Et c’est donc ce qui nous a poussés à partager ce qui nous donne de l’espoir, et comment nous avons affronté les bonnes et les mauvaises circonstances.

Josh, 33 ans, qui a été arrêté pour « possession de 65 images de pornographie juvénile, dont des tout-petits ».

Malgré sa libération, il ne peut pas vivre chez lui avec sa femme enceinte Anne et leurs six enfants.

Il a reçu l’ordre de résider dans une maison d’un tiers jusqu’à son procès le 6 juillet et aurait rester avec de bons amis de ses parents.

Josh a été arrêté pour possession de pornographie juvénile[/caption]





Après son arrestation, Jinger et Jeremy auraient été « horrifiés et dégoûté par la situation.

Une source a dit Gens: « Étant eux-mêmes une famille, l’idée de ce genre d’accusations contre Josh est une chose horrible. Jinger a du mal à y faire face.

Bien que le scandale ait « fait des ravages émotionnels » sur le couple, selon la source, le Comptant sur les stars se concentrent sur leur propre famille et la maison qu’elles ont construite ensemble à Los Angeles.

Josh et Anna attendent actuellement leur septième enfant ensemble[/caption]