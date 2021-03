Jinger Duggar de COUNTING On et son mari Jeremy Vuolo cherchent à rafraîchir certaines choses pendant qu’ils «travaillent» sur leur mariage.

Ils ont décidé de faire une «pause» dans leur podcast et l’ont officialisé en se débarrassant des anciens messages de l’émission.

Plus tôt cette année, une source a déclaré en exclusivité au Sun que Jinger, 27 ans, et Jeremy, 33 ans, étaient s’éloigner de leur podcast, Hope We Hold, pour se concentrer sur leur mariage «en souffrance» après avoir été «dépassé».

Le Comptant sur Les stars ont lancé leur émission chrétienne en juin dernier et ont augmenté leur nombre de fans pour avoir des centaines de milliers de fans téléchargeant plus de 30 épisodes.

Ils avaient également plus de 40000 personnes qui suivaient l’Instagram du podcast, mais maintenant, ces fans n’ont plus rien à regarder sur la page.

Jinger et Jérémie a nettoyé l’ardoise pendant la pause de l’émission et supprimé toutes les photos et vidéos de la page, qui contiendraient des extraits et des citations des épisodes.

Il y a aussi un Twitter lié au podcast, qui a annoncé la sortie de nouveaux épisodes, mais les tweets n’ont pas été supprimés, seulement les publications Instagram.

Le site Web Hope We Hold est toujours actif et les fans peuvent toujours s’inscrire à la liste de diffusion de l’émission audio, bien qu’une date à laquelle Jinger et Jeremy reviendront pour faire de nouveaux épisodes n’a pas encore été révélée.

Partageant ce qu’est la série, le site Web a déclaré aux fans de Duggar: «Écoutez pendant que nous explorons comment trouver un nouvel espoir, discuter des questions de la vie et partager des encouragements pratiques et personnels.

« Animé par Jinger et Jeremy Vuolo, nous espérons que vous serez encouragé, mis au défi, inspiré et équipé chaque semaine alors que nous aborderons les problèmes de la vie réelle d’un point de vue biblique. »

Le couple a décidé de mettre une pause sur le programme quelques mois après avoir accueilli leur deuxième fille, Evangeline, en novembre.

Ils partagent également Felicity, 2 ans.

L’initié a déclaré au Sun: « Jinger et Jeremy connaissent une bosse sur la route et veulent prendre du recul par rapport au podcast pendant un moment pour se concentrer sur leur mariage. »

«Ils ont beaucoup jonglé avec un nouveau bébé, leur marque de style de vie et ont publié des livres, le tout en pleine pandémie, ils se sentent un peu dépassés et leur relation en a souffert.

« Ils sont toujours très amoureux et le divorce n’est pas au rendez-vous, ils veulent juste travailler sur les choses et sortir de cette période difficile ensemble et plus forts en famille. »

La source a ajouté: « Le podcast a été un énorme succès avec des centaines de milliers d’auditeurs, mais ils doivent souvent devenir très personnels et ils veulent traiter cette fois en privé. »

Jeremy, 33 ans, a été recevoir beaucoup de critiques des adeptes ces derniers mois pour la façon dont il traite sa femme lors de l’enregistrement de leurs épisodes de podcast, avec de nombreux suppliant Jinger de le quitter.

Les fans spéculaient depuis des mois sur le fait que le couple, qui s’est marié en novembre 2016, pourrait avoir des problèmes.

La paire envisage également cesser de compter sur en raison de leur contrat « horrible » avec TLC, une source a précédemment déclaré au Sun en exclusivité.

Ils sont à l’écran depuis des années, Jinger jouant initialement sur 19 Kids and Counting – qui suivait ses parents, Michelle et Jim Bob, et leur énorme couvée.

Elle a ensuite commencé à apparaître sur le spin-off de TLC, Counting On, avec Jeremy.

Lorsqu’on lui a demandé si les rumeurs selon lesquelles ils avaient quitté la série étaient vraies, un initié a déclaré au Sun: « Oui. Ce n’est pas encore définitif, mais ils ont des conversations profondes sur le fait de cesser de fumer.

« Les contrats avec le réseau sont un peu fous, ils sont très bloqués et cela les empêche de gagner de l’argent de bien d’autres manières. »