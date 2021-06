Jinger Duggar et son mari Jeremy Vuolo se livrent à Shake Shack alors qu’elle se débat avec l’arrestation pédopornographique de son frère Josh

JINGER Duggar et son mari, Jeremy Vuolo, se sont régalés de Shake Shack.

Leur indulgence de restauration rapide survient au milieu de luttes avec l’arrestation de pornographie juvénile de son frère Josh.

7 Jinger Duggar et son mari, Jeremy Vuolo, se sont régalés de Shake Shack Crédit: Instagram / Jinger Vuolo

7 Leur indulgence de restauration rapide survient au milieu de luttes avec l’arrestation de pornographie juvénile de son frère Josh Crédit: Instagram / Jinger Vuolo

7 Jinger a partagé une vidéo dans ses histoires Instagram d’elle et de Jeremy en train de déguster des sandwichs au poulet frit Crédit: Instagram / @jingervuolo

Jinger a partagé une vidéo dans ses histoires Instagram d’elle et Jeremy en train de savourer un repas au Shake Shack.

La maman a montré sa commande de sandwichs au poulet frit avec des frites et un milk-shake.

Jinger a été entendu dire: « Salut. La nourriture est bonne, mais la société est meilleure. Regardez ça. »

Hier, Jinger a de nouveau bafoué la stricte de sa famille code vestimentaire, portant un pantalon et des talons noirs.

7 ‘Salut. La nourriture est bonne, mais la société est meilleure. Regardez ça », a été entendu Jinger en disant: Crédit: Instagram / Jinger Vuolo

Hier, Jinger a de nouveau bafoué le code vestimentaire strict de sa famille, portant un pantalon et des talons noirs aux côtés de son copain

La jeune femme de 27 ans avait l’air chic dans un long blazer crème à fines rayures sur un pantalon noir ajusté et des bottines à talons noires alors qu’elle retrouvait son amie, Constanza Herrero.

« Matchy-matchy avec @constanzaherrero, » Jinger a sous-titré le message, soulignant qu’elle était dans une tenue presque identique à son amie chanteuse.

Jeremy et Jinger partagent leurs filles, Felicity, deux ans, et la petite Evangeline.

7 Jeremy et Jinger partagent leurs filles, Felicity, deux ans, et la petite Evangeline Crédit: Instagram

7 Le couple, qui a sorti un nouveau livre, a dû faire face à l’arrestation de son frère Josh – il a été condamné pour « possession de 65 images de pornographie juvénile, y compris des tout-petits » Crédits: Splash

7 Malgré sa libération, il ne peut pas vivre chez lui avec sa femme Anna et leurs six enfants Crédit: Social Media – Reportez-vous à la source

le Comptant sur star s’est récemment ouverte sur « se débat » avec ses parents, Jim Bob et Michelle Duggar, sur sa décision d’aller à l’encontre des règles de leur garde-robe, y compris le port de pantalons.

Dans son nouveau livre The Hope We Hold: Finding Peace in the Promises of God with Jérémie, elle a réfléchi aux raisons pour lesquelles elle avait commencé à défier les codes stricts de ses parents.

L’homme de 27 ans a écrit: « Ma mère nous avait toujours habillés les filles en jupes et robes, une norme qui a été tirée de Deutéronome 22: 5, qui dit: ‘Une femme ne doit pas porter un vêtement d’homme’ (ESV) et Je ne l’ai jamais vraiment remis en question. «

Elle a poursuivi: « La modestie était un sujet énorme dans notre maison, et nous pensions que porter des jupes au lieu de pantalons était un élément central de la modestie. Mais je voulais découvrir par moi-même ce que la Bible avait à dire. »

Le nouveau livre du couple suit son frère Josh, 33, a été arrêté pour «possession de 65 images de pornographie juvénile, dont des tout-petits».

Malgré sa libération, il ne peut pas vivre chez lui avec sa femme enceinte Anna et leurs six enfants.

Il a reçu l’ordre de résider dans une résidence tierce jusqu’à son procès le 6 juillet et rester avec de bons amis de ses parents.

Jinger et son mari sont aurait été « horrifié et dégoûté par la situation. «