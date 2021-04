JINGER Duggar et son mari Jeremy Vuolo ont admis avoir des «difficultés» avec sa sœur rebelle Jill et son beau-frère Derick Dillard.

Ancien Comptant sur Star Jill, 29 ans, s’est rebellée contre les règles strictes de sa famille ces dernières années, ce qui a conduit à une dispute continue avec les parents Jim Bob et Michelle Duggar.

US hebdomadaire

Jinger et Jeremy ont révélé qu’ils espéraient que Jill et son mari Derick surmonteraient leurs « difficultés »[/caption]

Jinger, 27 ans et mari Jérémie, 33 ans, a parlé des membres rebelles de leur famille, révélant qu’ils avaient une «excellente relation» avec le couple.

Parler à Nous hebdomadaire, Jérémie a déclaré: «Ils travaillent sur certaines choses. Nous leur donnons de leur temps pour faire ça … mais nous avons une excellente relation [with them]. »

Il a ajouté: «Vous espérez toujours que les familles sont unies et, vous savez, la famille est forte. Il va y avoir des difficultés dans chaque famille [and] Je pense que cela fait partie du fait d’être aux yeux du public.

«Tant de familles sont confrontées à des problèmes différents, d’autant plus que les enfants grandissent [up], et cette famille se trouve être sous les projecteurs du public. Et donc, ils y travaillent.

Instagram

Jill et Derick se sont distancés de la célèbre famille[/caption]

US hebdomadaire

Jinger et Jeremy ont parlé franchement de la relation difficile[/caption]

Jill est devenu le membre le plus rebelle de la famille Duggar ces dernières années.

Ses parents, Jim Bob, 55 ans, et Michelle, 54 ans, ont élevé leurs 19 enfants avec une éducation conservatrice et stricte.

Ce sont des baptistes fondamentalistes qui ont établi des règles strictes de modestie pour leurs enfants et petits-enfants, bien que Jill et son mari Derick Dillard, ont été connus pour les briser.

Le couple s’est engagé dans des comportements tels que en buvant et envoyer leurs enfants à l’école publique.

Instagram

Jill s’est éloignée de la plupart de ses frères et sœurs et de sa mère et de son père[/caption]

Instagram

Jill fait régulièrement des choses qui se rebellent contre sa stricte éducation baptiste[/caption]





Le couple a même parlé publiquement de leur vie sexuelle, soulignant le fossé entre Jill et le reste de sa famille.

En février, cependant, Jill et Derick semblaient regarder au-delà du drame familial lorsqu’ils fréquentaient son jeune frère. Le mariage de Justin.

Le couple marié a laissé ses deux enfants derrière passer du temps à l’événement spécial au Texas.

Malgré se distancier de l’émission de télé-réalité et la famille fondamentaliste de Jill, Jill a posté un selfie d’elle-même et de Derick sur les réseaux sociaux et a félicité son frère et sa nouvelle épouse, Claire.