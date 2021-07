Jinger Duggar et Jeremy Vuolo lancent une page TikTok pour « répandre l’espoir » après le tir d’une émission suite à l’arrestation de Josh pour pédopornographie

JINGER Duggar et Jeremy Vuolo ont lancé une page TikTok pour « répandre l’espoir ».

La mère de deux enfants a récemment été licenciée de TLC après que l’émission de sa famille, Counting On, a été annulée à la suite de l’arrestation de son frère aîné Josh pour pédopornographie.

Jinger a déclaré dans sa première vidéo TikTok: « Hé, bienvenue les gars. Je suis ravie que nous puissions vous montrer des vidéos ici pour égayer votre journée.

« Ça va être très amusant. Alors restez à l’écoute. Et vous pourriez aussi voir des grillades, ce qui me fait plaisir. »

Elle a sous-titré la vidéo : « Nouveaux cheveux, nouveau compte. Bienvenue sur @amazed ! »

The Sun a récemment révélé que l’émission de téléréalité TLC, Comptant sur, a été annulé après près de six ans.

Une source a déclaré au Sun: « La décision a été prise par TLC plus tôt cette semaine d’annuler l’émission.

« La famille a été informée par téléphone peu de temps après et c’est toujours très silencieux, chut. La pétition de ceux qui ont boycotté Counting On était difficile à ignorer, et les sponsors étaient très inquiets après l’arrestation de Josh. »

En avril, le frère aîné de Jill Josh a été arrêté et plaidé non coupable après avoir été accusé de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile.

Hier, Jinger a montré son relooking majeur avec une nouvelle coupe de cheveux sur Instagram.

En un clin d’œil, l’alun de Counting On a montré l’arrière de sa tête et ses cheveux blonds extra-longs.

Ensuite, la star de télé-réalité a coupé ses cheveux courts et a ajouté des reflets à ses mèches brunes.

Elle a légendé les clichés : « Parfois, vous avez juste besoin de changer un peu les cheveux. »

Plus tôt ce mois-ci, Jinger a montré sa silhouette en forme tout en s’entraînant en short de sport avec son mari, Jeremy Vuolo.

Le cliché est un autre exemple de la façon dont la mère de deux enfants défie les règles vestimentaires de son père Jim Bob Duggar.

Jinger a partagé un cliché Instagram portant du noir, un short Nike et un débardeur gris au gymnase.

Elle a légendé la photo avec Jeremy : « Le meilleur copain de gym, sans aucun doute. Quelle est votre façon préférée de faire de l’exercice ? Identifiez votre partenaire de gym ci-dessous ! #thehopewehold. »

Le mois dernier, Jeremy a partagé une photo de Jinger, vêtu d’un short en jean et d’un débardeur blanc, dans la cour en train de construire une balançoire pour leur fille de 2 ans, Felicity. Ils partagent également une fille de 6 mois, Evangeline.

Jérémy a sous-titré la photo: « Je suis rentré à la maison hier pour trouver @jingervuolo en train de construire une balançoire pour Felicity. Meilleur. Maman. Jamais. »

Jinger était récemment loué pour son style quand elle a posté une photo d’elle portant un pantalon et des baskets Jordan au lieu des jupes traditionnelles jusqu’au sol qu’elle portait habituellement.

L’ancienne star de TLC porte régulièrement des vêtements qui vont à l’encontre des choix vestimentaires conservateurs de ses parents et semble être laisser ses enfants choisir leur propre chemin, trop.

Elle a récemment ouvert sur « en difficulté » avec ses parents – Jim Bob et Michelle Dugger – sur sa décision d’aller à l’encontre de leurs règles de garde-robe, y compris le port de pantalons.

Dans son nouveau livre, The Hope We Hold: Finding Peace in the Promises of God, avec Jeremy, elle a réfléchi aux raisons pour lesquelles elle a commencé à la défier. codes vestimentaires stricts des parents.

Jinger a écrit : « Ma mère nous avait toujours habillés, les filles, de jupes et de robes, une norme tirée de Deutéronome 22 :5, qui dit : « Une femme ne doit pas porter un vêtement d’homme » (ESV) et je ne l’ai jamais vraiment remis en question. . »

Elle a poursuivi: « La pudeur était un sujet énorme dans notre maison, et nous pensions que porter des jupes au lieu de pantalons était un élément central de la pudeur. Mais je voulais découvrir par moi-même ce que la Bible avait à dire. »

