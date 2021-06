JINGER Duggar et Jeremy, 33 ans, ont déclaré qu’ils « étaient de tout coeur d’accord avec l’annulation de Counting On par TLC » après l’arrestation de Josh pour pornographie juvénile.

Jinger, 27 ans, a exprimé ses réflexions sur la décision de TLC de ne pas renouveler Counting On dans un Publication Instagram.

CCM

Jeremy et Jinger Duggar sont d’accord avec l’annulation[/caption]

INSTAGRAM

Jinger a accepté la décision de TLC d’annuler Counting On[/caption]

Jinger a écrit dans un texte émouvant : « Nous sommes très reconnaissants à TLC de nous avoir donné l’opportunité de faire partie de leur réseau au fil des ans et de leur gentillesse envers la famille Vuolo.

« Ce fut un voyage remarquable qui a ouvert des portes pour voyager et découvrir le monde d’une manière que nous n’aurions pas eue. »

Jinger a poursuivi: «Nous sommes entièrement d’accord avec la décision de TLC de ne pas renouveler Counting on et sommes ravis du prochain chapitre de notre vie.

« Nous tenons à remercier nos fans, nos amis et l’incroyable équipe de tournage qui nous ont montré amour et soutien. »

PA

Josh a été arrêté en avril[/caption]

Elle a conclu: « Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage créatif à Los Angeles et de voir ce que l’avenir nous réserve. »

Le couple partage sa fille Felicity, deux ans, et sa fille Evangeline, sept mois.

The Sun a révélé en exclusivité que l’émission de téléréalité TLC avait été annulée après près de six ans.

Une source a déclaré au Sun : « La décision a été prise par TLC plus tôt cette semaine d’annuler l’émission.

Instagram

Jinger, Jeremy, Felciity et Evangeline photographiés ensemble[/caption]

« La famille a été prévenue par téléphone peu de temps après et c’est toujours très calme.

« La pétition de ceux qui ont boycotté Counting On était difficile à ignorer, et les sponsors étaient très inquiets après l’arrestation de Josh. »

L’initié a poursuivi: « Il y a eu beaucoup de discussions ces dernières semaines car le réseau avait déjà dépensé de l’argent pour la production après des mois de tournage.

« Mais en fin de compte, le réseau veut vraiment être du bon côté de ce scandale avant Le procès de Josh. Il était important que les patrons soient perçus comme ayant agi.

Coleman-Rayner pour The US Sun

Le cas de Josh « a mis le spectacle sous un si mauvais jour »[/caption]

La source a conclu: « L’affaire a mis le spectacle sous un si mauvais jour, et bien que ce soit une honte pour ceux qui ont travaillé dur dessus, et l’argent dépensé, il n’y a vraiment aucun moyen d’avancer. »

Ventilateurs a lancé une pétition pour boycotter Counting On quand les détails horribles de Josh arrestation de pédopornographie a émergé.

Josh, 33, a plaidé non coupable après avoir été accusé de deux chefs d’accusation de réception et de possession de pornographie juvénile.

En avril, Josh était placé en garde à vue sur des accusations fédérales à la suite d’un raid de la sécurité intérieure de 2019 sur son concessionnaire de voitures d’occasion désormais fermé.





Josh ne peut pas quitter les comtés de Benton, Washington et Madison en Arkansas sans l’autorisation des tribunaux.

Josh et Anna partagent six enfants : Mackynzie, 11 ans, Michael, neuf ans, Maryella, un an, Mason, trois ans, Meredith, cinq ans et Marcus, sept ans.

Anna, la femme de Josh est actuellement enceinte de six mois de leur septième enfant.

Coleman-Rayner pour The US Sun

Josh a plaidé non coupable[/caption]