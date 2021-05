Jinger Duggar dit que sa sœur Jana, 31 ans, a refusé plusieurs prétendants qui ont offert des cadeaux et des voyages somptueux alors qu’elle reste célibataire

JINGER Duggar a révélé que sa sœur célibataire, Jana, 31 ans, avait refusé plusieurs prétendants au fil des ans, bien qu’elle ait été inondée de cadeaux et de vacances somptueux.

Dans Jinger, 27 ans, et le nouveau livre de son mari Jeremy Vuolo, L’espoir que nous avons: trouver la paix dans les promesses de Dieu, elle a révélé qu’elle et ses sœurs étaient «constamment» sollicitées à cause de leur émission de télé-réalité.

Lis notre Blog en direct de Josh Duggar pour les dernières mises à jour

Jana Duggar / Instagram

Jana Duggar avait plusieurs prétendants, mais les a tous rejetés[/caption]

TLC

Jinger a fait la révélation dans son nouveau livre[/caption]

Jinger a écrit: «Certains d’entre eux étaient des gens que nous connaissions de l’église ou de la communauté des écoles à la maison, ou ils ont visité notre maison à l’époque où nous accueillions les fans en tant que visiteurs.»

Elle a ajouté que certains hommes étaient «fous» et «effrayants».

La mère de deux enfants a poursuivi: «D’autres étaient de parfaits inconnus qui envoyaient des lettres et des colis à notre boîte postale. J’ai compris que ça venait avec le territoire quand on était adolescente dans une émission de télé-réalité, mais parfois c’était fou, et un peu effrayant. À un moment donné, au moins vingt-cinq gars m’avaient posé des questions sur moi ou mes sœurs en l’espace de quelques mois seulement.

«Je n’ai pas pris la plupart des lettres au sérieux, étant donné qu’elles provenaient d’étrangers, ou parfois même d’hommes en prison. Je suis sûr que certains d’entre eux étaient des gars gentils et bien intentionnés qui aimaient le Seigneur, mais je n’allais pas avoir une relation avec quelqu’un qui ne me connaissait pas ou qui ne me connaissait pas.

Jana Duggar / Instagram

Jana recevrait des cadeaux et proposait de partir en voyage[/caption]

Instagram @jingervuolo

Jinger a déclaré que certains des hommes étaient « effrayants »[/caption]

Elle a ensuite écrit sur Jana, qui a été surnommée Cendrillon Duggar par les fans parce qu’elle est la seule fille adulte non mariée.

Jinger a écrit: «Un autre type a envoyé à Jana les paquets les plus étranges – une bougie Yankee de la taille d’un échantillon emballée boîte après boîte comme une poupée russe, par exemple.

«Il l’a même invitée à un voyage à Disney World, à condition qu’elle paie à sa guise.»

En raison du nombre de prétendants, Jim Bob examinait les hommes avant de les faire rencontrer ses filles.

Instagram

Jim Bob examinerait les hommes avant de courtiser ses filles[/caption]

Elle a écrit: «Mes parents avaient décidé que si un gars était intéressé par l’une d’entre nous, les filles, ils devaient parler à mon père avant de pouvoir commencer à nous connaître à un niveau plus profond.

«Inévitablement, après qu’un gars soit passé dans notre maison, papa faisait irruption dans la chambre des filles. «Hé, Jinge, alors ce type m’a contacté», disait-il. «Il m’a dit qu’il s’intéressait à vous. Êtes-vous intéressé à le connaître?

«’Non’, je dirais presque à chaque fois. ‘Non non Non. Je ne pense pas. Je ne suis pas intéressé par lui. Je n’ai pas refusé les gars à gauche et à droite sans raison. Je ne croyais vraiment pas qu’il y avait du potentiel avec ces gars-là. Papa n’a pas fait pression sur moi, et tout ce que j’ai dit était le dernier mot.

Comme Le soleil a déjà rapporté dans les mémoires, Jeremy, 33 ans, a écrit sur son expérience à courtiser Jinger, y compris comment il a rempli un Questionnaire de 50 pages que lui a remis le patriarche dans un effort pour mieux le connaître.

Instagram

Jeremy a révélé qu’il devait remplir un questionnaire de 50 pages avant de pouvoir sortir avec Jinger[/caption]

Après quatre mois de conversation entre le patriarche et Jeremy, Jim Bob lui a dit: «Jeremy, je suis vraiment désolé. Mais je ne pense pas que je puisse te laisser poursuivre ma fille. Cette théologie semble être un facteur décisif.

Jeremy a pu changer d’avis Jim Bob et les deux se sont mariés en 2016 après une cour.

Bien que Jana n’ait pas encore annoncé de fréquentation, ce qui signifie relation, elle est soupçonné de sortir avec le pilote Stephen Wissmann, 27.

le des rumeurs ont commencé lorsqu’un utilisateur de Tumblr a publié une photo de Jana à côté de la Nebraska pilote pendant la fête de Noël de sa famille.

Instagram

Les fans soupçonnent que Jana courtise le pilote Stephen Wissmann[/caption]

Famille Wissman / Instagram

Jana a été aperçue avec Stephen et sa famille à plusieurs reprises[/caption]

La photo était sur le blog de la famille Wissmann et a depuis été supprimée.

Les familles Duggar et Wissmann ont également visité Magnolia en Texas au cours du week-end, alors que Stephen semblait se tenir derrière Jana sur une photo de groupe.

Stephen et sa famille ont également assisté au mariage de Jedidiah, le jeune frère de Jana, avec sa femme Katey, car il est allé à l’église de la famille le lendemain pour le service de Pâques.

Jana et Stephen sont amis sur Facebook, tandis que ses frères et sœurs Joy-Anna, Anna, Jed et Jill suivez-le sur son privé Instagram.

Famille Wissman / Instagram

Stephen est ami avec Jana et les membres de sa famille sur les réseaux sociaux[/caption]

Le Soleil a tendu la main à Stephen, qui n’a pas nié une cour avec Jana.

Il a déclaré au Sun, interrogé sur les rumeurs de courtisation en mars: «Je suis occupé par mon travail. «

Selon la rumeur, Jana sortait avec plusieurs hommes au fil des ans, bien qu’elle n’ait jamais fait de fréquentation officielle.

TLC

Selon la rumeur, Jana sortait avec plusieurs hommes au fil des ans[/caption]

Instagram

Selon la rumeur, Jana sortait avec un ami de la famille Caleb Williams avant ses problèmes juridiques[/caption]

Elle était auparavant lié à un ami de la famille Lawson Bates, qui a maintenant une petite amie, et Caleb Williams avant qu’il ne soit arrêté et accusé d’avoir abusé sexuellement d’un mineur.

Il a plaidé coupable d’abus sexuels criminels aggravés après avoir négocié un accord de plaidoyer.

Jana révélée sur Comptant sur qu’elle est ouverte à déménager de l’Arkansas pour un homme.





Jana a déclaré à propos de son statut de célibataire: «J’étais un peu plus stricte, je voulais trouver quelqu’un qui déménagerait ou qui venait d’ici.

«Mais au fil du temps, j’ai découvert que j’aime voyager plus que je ne le pensais, donc si j’aimais vraiment un gars, je le suivrais jusqu’au bout du monde et irais là où il est.»

Elle a ajouté: «Jusqu’à présent, je n’ai tout simplement pas trouvé celui-là, mais quand il vient, il n’est pas obligé de rester en Arkansas. Je dois juste t’aimer tellement que j’irai avec toi.