Jinger Duggar admet qu’elle a essayé un «  régime extrême  » et «  devait être maigre  » alors qu’elle luttait contre le «  trouble de l’alimentation  »

JINGER Duggar a admis avoir essayé un «régime extrême» alors qu’elle luttait contre un «trouble de l’alimentation».

La mère de deux enfants a été honnête à propos de ses difficultés et a révélé qu’elle pensait qu’elle «devait être maigre» lorsqu’elle était adolescente.

Jinger, 27 ans, a parlé des difficultés auxquelles elle avait été confrontée dans le passé et a admis qu’elle n’avait parlé de tout à sa mère et à son mari Jeremy.

La star de télé-réalité a pris conscience de son image corporelle dans une interview avec Us Weekly.

Elle a dit: «Pour moi, la lutte était avec mon poids et mon image corporelle, même si j’étais très en forme et que je n’avais pas besoin de perdre du poids.

«J’avais l’impression que j’en avais besoin; en tant que fille de 14 ans, je luttais vraiment avec ça.

«Je pense que dans cette culture qui nous entoure, on parle tellement de ce qu’est la vraie beauté et de ce par quoi nous sommes définis – que ce soit par notre apparence, la façon dont nous avons été élevés ou notre popularité, quelles que soient ces choses. «

Jinger a révélé qu’avant, seuls son mari et sa mère, Michelle Duggar, étaient au courant de ses difficultés.

Elle a dit: «J’ai parlé à Jeremy. Il est au courant de cela, bien sûr, depuis le premier jour et ma mère, mais je pense juste à ceux [issues] que j’avais, je voulais que les autres puissent voir qu’ils ne sont pas seuls et qu’il y a des réponses à cela.

«Et vous n’avez pas à vous sentir obligé de vous mesurer à un certain niveau de beauté ou de personnalité ou quoi que ce soit, mais [it’s about] accepter simplement qui tu as été fait pour être.

La star de télé-réalité a également admis dans l’interview qu’étant sous surveillance, elle se retrouve parfois à remettre en question son poids.

«Je pense que c’est quelque chose que j’ai l’impression d’avoir vraiment trouvé mon identité en Christ et, comme, de réaliser: ‘OK, je n’ai pas à être à la hauteur’», a-t-elle déclaré.

«Il y a des jours où j’ai l’impression que cela me viendra à l’esprit pendant une seconde, mais ce n’est pas quelque chose avec lequel je lutte quotidiennement.

«Je veux dire, tout le monde se regardera dans le miroir à un moment donné et dira: ‘Oh, genre, je me sens mal.’ Ou si j’ai [been] manger super malsain, comme: «Je sais, OK. Je dois juste me remettre sur la bonne voie. »

La sœur de Jinger, Jess, l’a récemment félicitée pour avoir parlé franchement de sa bataille contre les troubles alimentaires.

La future maman a applaudi Jinger pour « partager sa lutte » afin d’aider les autres.

Le compte DuggarsSnark Reddit a partagé une vidéo de Jessa disant à Jinger: « Vous vous ouvrez avec votre voyage, avec un trouble alimentaire similaire. Je sais que c’est quelque chose avec lequel maman a également eu du mal …

« J’ai connu tellement de gens qui ont eu cette lutte. Je pense que c’est formidable d’être simplement ouvert et de partager cette lutte et ce voyage et comment D.ieu vous a fait traverser cela. Et je sais que ce sera un énorme encouragement pour tant de gens. …

«J’ai juste aimé lire davantage votre point de vue. Je savais que c’était quelque chose avec lequel vous avez lutté pendant votre adolescence … C’était tellement plus profond et comme la façon dont le Seigneur vous a fait traverser.

Jinger et son mari, Jeremy, sont sur le point de sortir un nouveau livre, The Hope We Hold: Finding Peace in the Promises of God, le 4 mai.

Avant le lancement du livre, Jinger a révélé qu’il y avait eu des moments pendant la parade nuptiale du couple lorsque elle n’était pas sûre qu’ils avaient un avenir ensemble.

Le joueur de 27 ans a partagé avec Nous hebdomadaire: «Il y a eu des hauts et des bas pendant cette période, et… à un moment donné, je me suis un peu figé, et je me suis dit: ‘Est-ce que je veux faire ça?’»

Elle a eu du mal à évoquer ces souvenirs douloureux, admettant: «C’était quelque chose pour moi qui était vraiment difficile. Je n’aime pas penser à ce jour-là », a déclaré la mère de deux enfants.

Jinger et Jeremy sont les parents de Felicity, deux ans, et de la petite Evangeline Jo.