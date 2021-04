JINGER Duggar a fait face à des réactions négatives sur une nouvelle photo que les fans prétendent être un moment «mis en scène» au milieu de ses problèmes de mariage.

le Comptant sur star et son mari Jérémy Vuolo ont pris du recul par rapport à leurs aventures professionnelles récentes, suscitant des spéculations sur le fait que leur mariage a besoin de travail.

Jinger a partagé une photo tenant une seule tige de fleur[/caption]

Les fans ont critiqué le couple pour avoir mis en scène leurs messages[/caption]

Jinger, 27 ans, lui a partagé une nouvelle photo Page Instagram aujourd’hui, alors que la jeune maman portait une robe jaune vif sur le siège passager de la voiture.

La star de télé-réalité a souri vivement en tenant un petit bouquet de fleurs, qu’elle a reçu de son mari.

La personnalité de la télévision a sous-titré sa photo: « @jeremy_vuolo me surprend toujours avec des fleurs car il sait combien je les aime. . »

Les fans n’étaient pas enthousiasmés par l’image, car beaucoup l’ont critiquée pour être «fausse» et «mettre en scène» ses photos sur les réseaux sociaux.

«Elle est fausse! Je déteste les faux visages qu’elle fait », a déclaré l’un sur Reddit, tandis qu’un second a convenu:« D’accord… ils ne peuvent même pas mettre en scène correctement les photos. »

«J’adore la façon dont toutes ces fleurs qu’il lui apporte sont clairement cueillies dans leur jardin», a critiqué un troisième.

Le dernier commentaire du fan faisait référence à une photo similaire partagée la semaine dernière, où Jeremy, 33 ans, a offert à sa femme une seule fleur de leur jardin.

Jinger se tenait haletant avec ses mains sur son visage pendant qu’il tendait la main avec la fleur rose, sous-titrant sa photo: «Flowers just cuz et aussi ils fleurissaient dans notre cour.

Les fans ont émis l’hypothèse que le couple déménagerait bientôt[/caption]

Ils ont accueilli bébé Evie en novembre[/caption]

Les fans sournois ont remarqué la serrure d’un agent immobilier sur la porte, ce qui a amené beaucoup à croire que couple a décidé de déménager.

La maman fondamentaliste a donné naissance à son deuxième bébé, Evie en novembre 2020, et ils partagent également Felicity, deux ans.

Le couple n’a pas eu la période la plus facile ces derniers temps, et Jeremy a admis qu’accueillir un nouveau bébé dans leur vie était «un ajustement».

«Avoir un nouveau-né à la maison a été un ajustement, mais je pense que nous nous adaptons bien. Nous l’aimons tous », a-t-il expliqué tout en partageant son bonheur sur le rôle de grande sœur de Felicity.

Jeremy a déclaré que la vie avec un nouveau-né était un « ajustement »[/caption]

Le couple a suspendu son podcast[/caption]

En plus de leur place sur TLC, Jinger et Jeremy ont également animé leur propre émission de podcast The Hope We Hold jusqu’en décembre de l’année dernière.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun que le duo était s’éloigner de leur podcast de se concentrer sur leur mariage «en souffrance» après avoir été «débordé».

«Jinger et Jeremy connaissent une bosse sur la route et veulent prendre du recul par rapport au podcast pendant un moment pour se concentrer sur leur mariage.

«Ils ont beaucoup jonglé avec un nouveau bébé, leur marque de style de vie et ont publié des livres, le tout au milieu d’une pandémie, ils se sentent un peu dépassés et leur relation en a souffert», ont-ils expliqué.

Ils ont fait face à une « bosse sur la route » avec leur mariage[/caption]

«Ils sont toujours très amoureux et le divorce n’est pas au rendez-vous, ils veulent juste surmonter les choses et sortir de cette période difficile ensemble et plus forts en famille.»





Malgré une solide audience avec le podcast, il n’y a eu aucun indice de retour, et le couple a même effacé la page Instagram.

Les fans ont souvent critiqué Jeremy par le passé pour ne pas « ne pas aider »sa femme avec leurs deux enfants, et aussi «Publier de mauvaises photos» de Jinger exprès.