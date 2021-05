Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook sont des mecs sympas qui sont prêts à «  l’obtenir, laissez-le rouler  »

Pour rendre les fans plus impatients, BTS a publié le teaser de leur prochain single anglais « Butter ». La chanson sortira le 21 mai, et juste avant cela, le septuor se tenait avec style juste devant la caméra. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook ont ​​donné un indice sur ce que leur chanson anglaise réserve après le hit-parade «Dynamite».

Dans le teaser, les sept d’entre eux Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook sont vus debout en ligne arborant un look de mec cool. Ils penchent la tête en synchronisation avec les rythmes et ont toujours l’air élégant. La vidéo se termine par du beurre fondant sur une crêpe et par la phrase «laissez-le, prenez-le, partez!

Pendant ce temps, le septuor a taquiné les fans avec les photos teaser de «Butter» des derniers jours et ils sont devenus instantanément viraux sur Internet.

BTS Army, comme ses fans sont appelés affectueusement, est répartie dans le monde entier dans toutes les régions du monde. En 2020, lors d’une interaction avec Rolling Stone India, lorsque BTS a été interrogé sur la manière dont les fans disent qu’ils ont « changé leur vie », SUGA a déclaré: « Entendre nos fans dire que nous avons changé leur vie change nos vies à notre tour. le poids que portent nos paroles et notre musique, et nous en sommes vraiment reconnaissants. Nous avons réalisé que malgré notre amour pour la musique, la chose la plus importante à propos de ce travail est d’avoir des gens qui vous écoutent. Nous remercions nos fans pour écouter nos messages et notre musique. «

Décrivant ARMY, V a déclaré au portail, « ARMY est la lumière qui nous guide dans notre voyage en tant que musiciens. Nous ne serions pas là où nous sommes aujourd’hui sans eux et ils continueront à nous guider et à nous motiver à être plus grands avec notre musique. »