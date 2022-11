Jin, membre du BTS, sur une lancée ; après le succès de The Astronaut, réalise sa PREMIÈRE publicité solo [Read Details]

Jin, alias Kim Seokjin, membre du BTS, a pris l’initiative de gâter BTS ARMY avec du contenu avant son départ pour l’armée. Jusqu’à présent, nous l’avons vu jouer The Astronaut en live à Buenos Aires avec ses idoles Coldplay. Après cela, il a été vu non pas dans une mais dans trois émissions de variétés. Kim Seokjin, alias Jin, membre du BTS, a toujours admis qu’il était un fan des émissions de variétés. Aux dernières nouvelles, il sera mannequin pour une marque de nouilles coréennes. Eh bien, Kim Seokjin alias Jin aime la bonne nourriture. Ce sera sa première publicité en tant qu’artiste solo.

Le nom de l’entreprise de ramen est Ottogi et le produit est Jin Ramen. On dirait qu’il a été fait sur mesure pour lui. Kim Seokjin alias Jin avait dit à ARMY qu’il avait filmé beaucoup de contenu, mais personne ne s’attendait à ce qu’il diffuse des trucs à ce rythme. Kim Seokjin alias Jin était également superbe dans l’épisode Running Man. Il a un sens de l’humour naturel. Les ARMYs espèrent que Jin Ramen n’est pas très épicé. Il est l’un des meilleurs cuisiniers de BTS et peut préparer une variété de plats, des soupes aux viandes grillées.

Kim Seokjin, alias Jin, a expliqué qu’il prévoyait d’aller à l’armée depuis longtemps. Il a dit qu’il aurait préféré s’enrôler en été plutôt qu’en hiver car il fait très froid. Il a dit qu’il avait lu beaucoup de choses sur la façon dont les gens pensaient qu’il avait tenté d’échapper à l’enrôlement militaire obligatoire, mais ce n’était pas vrai. Il a dit qu’il faisait des projets depuis longtemps mais que le succès international de BTS a changé la dynamique. Les fans de BTS attendaient de voir Kim Seokjin alias Jin faire ses débuts d’acteur, mais nous supposons qu’il prendra cette décision plus tard.