Jin, membre du BTS, retrouve son bon ami Lee Sang Yeob pour CETTE occasion spéciale [Deets Inside]

La renommée de BTS est telle qu’il ne fait aucun doute que le groupe K-Pop est de loin non seulement l’un des groupes de musique les plus populaires à l’heure actuelle, mais aussi parmi les plus emblématiques de tous les temps, avec Jin, J-Hope, Jimin, Jungkook, V, Suga et RM (ce sont les Membres du BTS pour les non-initiés) jouissant d’une renommée, de fans et d’un impact qui transcendent tous les groupes démographiques ethniques, culturels et géographiques que nous connaissons. Ainsi, il n’est pas surprenant que ARMÉE (c’est ce que Fans de BTS le monde entier se réfèrent à eux-mêmes comme) ne peuvent pas en avoir assez BTS et assurez-vous de vous tenir au courant de chaque petit développement concernant le groupe. Voici une mise à jour sur Jin qui ne manquera pas de plaire à tous BTS ARMÉE membre.

Dépistage VIP de la déclaration d’urgence au Megabox COEX de Séoul

Après avoir vu sa première mondiale au 74e Festival de Cannes en juillet 2021, le film coréen Déclaration d’urgence est enfin prêt à sortir dans les salles de son pays d’origine. Le Megabox COEX de Séoul a récemment organisé une projection VIP du film, qui a vu les acteurs vedettes du film, dont Song Kang Ho, Kim Nam Gil, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon, Im Siwan, Park Hae Joon et Kim So Jin dans présence. Les autres invités comprenaient de grandes célébrités coréennes comme Jin de BTS, Lee Jung Jae, Jung Woo Sung, Lee Sang YeobTOP de Bigbang, l’avocat extraordinaire Woo met en vedette Kang Tae Oh et Joo Jong Hyuk et d’autres personnes présentes.

Jin de BTS retrouve son bon ami Lee Sang Yeob

Après la fin de la projection de la déclaration d’urgence et des formalités post-projection, la star d’Eve, Lee Sang Yeob, a utilisé son compte Instagram officiel pour partager une belle photo de lui-même et de son bon ami, Jin. Découvrez-le ci-dessus … On dirait que les deux ont apprécié leur temps de qualité ensemble après un bon moment.