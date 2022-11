Jin de BTS tue la mode formelle en costume noir, ARMY l’appelle “beau”

Que ce soit leurs concerts ou leurs publications sur les réseaux sociaux, les membres du groupe BTS V, Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, Suga et RM ne manquent jamais de faire la une des journaux. Les chanteurs partagent souvent des photos sur les réseaux sociaux afin de maintenir leur BTS ARMY à jour.

Récemment, l’une des stars de la k-pop les plus mignonnes, Jin, a cassé Internet en laissant tomber ses superbes photos en noir sur Instagram. Il a partagé une série de ses photos et a gagné des millions de cœurs avec sa gentillesse. Il a l’air adorable, mignon et beau sur chacune des photos qu’il a partagées sur Instagram.









En un rien de temps, ses photos sont devenues virales et ARMY a commencé à les diffuser sur les réseaux sociaux, #BTSJIN a également commencé à être tendance sur Twitter. En attendant, c’est officiel ! Les sept membres de BTS, l’un des plus grands groupes du monde, effectueront leur service militaire dans leur pays, la Corée du Sud. Le label Bighit Music a confirmé la nouvelle le mois dernier.

Pour les non-initiés, Jin sera le premier à s’enrôler, selon l’annonce officielle. Le déménagement signifie que le septuor deviendra temporairement inactif en tant que groupe. Mais, “la société et les membres de BTS sont impatients de se réunir à nouveau en tant que groupe vers 2025 suite à leur engagement de service”, a déclaré le label Bighit Music.

Les membres du BTS vont actuellement de l’avant avec des plans pour accomplir leur service militaire. Jin, membre du groupe, lancera le processus dès que son calendrier pour sa sortie en solo sera terminé fin octobre. Il suivra alors la procédure d’enrôlement du gouvernement coréen. D’autres membres du groupe prévoient d’effectuer leur service militaire en fonction de leurs propres plans individuels”, a déclaré Bighit dans un communiqué.

BigHit Music a confirmé que le groupe se réunira dans son ensemble en 2025 suite à leurs engagements. Confirmant qu’il y a beaucoup à attendre, ils ont réitéré: “Yet To Come est plus qu’un morceau de leur dernier album, c’est une promesse, il y a encore beaucoup plus à venir dans les années à venir de BTS. “La décision par BTS pour s’enrôler aide à éviter une situation délicate pour le gouvernement sud-coréen. Le service militaire est obligatoire pour tous les hommes valides de moins de 30 ans. Le système actuel permet certaines exceptions en raison d’un service exceptionnel rendu au pays. Certains athlètes de haut niveau et musiciens classiques ont été excusés sur cette base, mais pas les artistes pop, a rapporté Variety.