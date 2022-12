Jin de BTS révèle la tête rasée alors qu’il commence son service militaire: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Steve Cho Kyewoong/Penta Press/Shutterstock

La loi sud-coréenne obligeant tous les hommes valides à servir dans l’armée, Jin de BTS s’est présenté au travail mardi (13 décembre). Avant de commencer ses 18 mois en uniforme, Jin, 30 ans, a montré sa tête nouvellement rasée sur l’application coréenne Weverse, plaisantant en disant que son look est “plus mignon” que prévu (h/t PERSONNES). Finies les serrures de marque qui ont fait de la star de la K-Pop, avec ses camarades de groupe, l’une des plus grandes idoles du monde. Au lieu de cela, Jin semblait prêt à servir son pays. “J’espère que vous ferez un bon voyage”, a écrit le directeur des performances musicales de BTS, Fils de Sungdeukqui a partagé la photo sur sa page Instagram, « et [this will] être un moment précieux dans votre vie.

Jin a commencé son service à la base militaire de Yeoncheon dans le nord de la province de Gyeonggi, selon CNN. Le chanteur “Dynamite” est arrivé dans un cortège de six camionnettes noires, passant devant de nombreuses banderoles le long de la chaussée qui accueillaient Jin et d’autres recrues à la base (qui, comme le note CNN, se trouve à 10 miles de la zone démilitarisée avec la Corée du Nord). se sont réunis pour souhaiter bonne chance à Jin et l’apercevoir, malgré les supplications de Jin pour qu’ils restent à l’écart. « C’est un hiver très froid, et je pense qu’il va souffrir dans l’armée. C’est pourquoi je suis venu ici », a déclaré Lee Hey-Kyoung, un homme de 40 ans originaire de Séoul, à CNN.

Le service militaire est obligatoire en Corée du Sud, presque tous les hommes en bonne santé et capables servant 18 mois avant d’avoir 28 ans. Cependant, en 2020, le parlement du pays a adopté un projet de loi permettant aux pop stars – en particulier celles qui “excellent dans la culture et l’art populaires” – de reporter leur service jusqu’à l’âge de 30 ans, selon CNN. Jin a eu 30 ans le 4 décembre, ce qui signifie que c’était son heure. Il va maintenant commencer un cours de formation de base de cinq semaines avant d’être affecté à une unité.

“Après le concert phénoménal pour soutenir la candidature de Busan à l’exposition universelle de 2030, et alors que chacun se lance dans des projets en solo, c’est le moment idéal et les membres de BTS sont honorés de servir”, a déclaré le management/label du groupe, BIGHIT Music, dans une déclaration d’octobre 2022. “Depuis la création de BTS il y a plus de dix ans, le groupe a connu un succès international, battu des records et catapulté la K-Pop dans la st,ratosphère mondiale. BIGHIT MUSIC s’est concentré sur le moment décisif où il serait possible de respecter les besoins du pays et pour ces jeunes hommes en bonne santé de servir avec leurs compatriotes, et c’est maintenant.

D’autres membres du groupe prévoient d’effectuer leur service militaire en fonction de leurs propres plans individuels », ajoute le communiqué. “La société et les membres de BTS sont impatients de se réunir à nouveau en tant que groupe vers 2025 suite à leur engagement de service.”

