Jin de BTS est le tout premier ambassadeur mondial masculin de Laneige

Jin de BTS est le premier ambassadeur mondial masculin de Laneige, a annoncé lundi la marque de soins de la peau sud-coréenne.

« Je suis vraiment ravi de devenir ambassadeur d’une marque appréciée par tant de personnes à travers le monde. Je suis ravie de commencer mon voyage beauté avec Laneige et impatiente de partager ce que nous avons en magasin », a déclaré la chanteuse dans un communiqué.

Jin pour Laneige. Laneige

Dans le cadre de ses débuts avec Laneige, Jin jouera dans une campagne pour son tonique et hydratant 2-en-1 Cream Skin à succès. Le sérum laiteux regorge de peptides et de céramides, laissant la peau hydratée et ferme.

Selon le communiqué de presse de la marque, Cream Skin a le taux de rachat le plus élevé de toute la gamme de produits Laneige. Notamment, le toner a vidé la liste des éditeurs de shopping du WWD l’année dernière, le qualifiant de « rêve pour les peaux sèches et ternes ».

En 2022, Sydney Sweeney a été révélée comme la première ambassadrice mondiale de Laneige. La star de « Euphoria » a depuis mené des campagnes pour ses collections Water Bank et Lip Sleeping Mask.

Jin pour Laneige. Laneige

Auparavant, la marque de soins de la peau n’utilisait que des talents locaux pour proposer sa gamme de produits viraux : les starlettes sud-coréennes Lee Sung-kyung et Kim Yoo-jung ont servi de porte-parole dans le pays d’origine de Laneige et dans le reste de l’Asie.

Jin a représenté la Corée du Sud aux Jeux olympiques de Paris en 2024, portant le flambeau aux côtés d’autres célébrités comme Salma Hayek et Snoop Dogg.

En août, Jin a été nommé ambassadeur mondial de Gucci. Le directeur créatif Sabato De Sarno a déclaré que la star de la K-pop « Sa personnalité chaleureuse et gentille est vraiment magnétique et son style est tout simplement unique. C’est un artiste généreux et extraordinaire qui est capable d’émouvoir les gens avec sa musique, ce qui nous rend encore plus honorés de partager ce voyage avec lui.