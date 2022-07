Jin de BTS est-il prêt à faire ses débuts d’acteur bientôt ? Il RÉAGIT à la tendance ‘ACTOR JIN’ sur les réseaux sociaux

ARMY attendait avec impatience les débuts d’acteur de Jin, membre du BTS. Avant de rejoindre le BTS, il a en fait étudié le théâtre et, tout en s’entraînant pour le groupe de K-pop, Jin s’est également consacré à ses études de théâtre. Eh bien, il s’est concentré sur sa carrière dans BTS et a montré ses talents d’acteur dans des clips vidéo et BTS WORLD. Mais les fans de Jin veulent le voir dans un film coréen ou un drame K et “l’acteur Jin” est à la mode sur les réseaux sociaux. Eh bien, les débuts d’acteur de Jin ont fait la une des journaux après que l’acteur Kim Nam-gil ait mentionné dans l’une de ses interviews qu’il travaillait avec Jin.

Lors d’une conversation avec Cosmopolitan Korea, Kim Nam-gil s’est ouvert sur le travail avec les jeunes et il y a pris le nom de Jin. ARMY pensait que Jin avait peut-être travaillé dans un film avec Kim. La spéculation selon laquelle Jin ferait ses débuts d’acteur a été alimentée après le rapport de Jin assistant à la première de Déclaration d’urgence est sorti. Le film met en vedette Kim Nam-gil comme l’un des protagonistes et ARMY a pensé que Jin y jouerait peut-être un petit rôle.

Cependant, maintenant enfin, Jin a réagi aux spéculations sur ses débuts d’acteur. Après avoir regardé le film, il est allé voir Weverse et a écrit : “J’ai aimé regarder le film ! Même si je n’ai pas fait d’apparition [in the movie], merci beaucoup à tous nos ARMYs qui sont venus m’encourager. Grâce à vous, je pense que j’ai pu me détendre un peu. ARMY Je vous aime.” Il a également posté: “Je travaille dur pour préparer mon travail principal également, donc tout le monde, s’il vous plaît, attendez un peu.”

Eh bien, il est donc clair que Jin ne fera pas ses débuts d’acteur de si tôt. Pendant ce temps, ARMY est ravi de la collaboration de BTS avec Benny Blanco et Snoop Dog. Leur morceau Bad Decisions sortira le 5 août 2022.