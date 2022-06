Jin de BTS en train de manger du dosa au restaurant ? L’ARMÉE en Inde ne peut pas garder son calme après que la photo de Kim Seokjin soit devenue virale

Après avoir cassé Internet avec ses photos torse nu, Jin alias Kim Seokjin a posté une autre photo d’un restaurant. Après avoir vu cette photo, BTS ARMY est devenu fou en pensant que Jin, qui essaie un nouveau plat, mange du Dosa.

JIN MANGE DOSA JKAJAJAJAKJAJAKAJAKAJJAJJA pic.twitter.com/vsK8S1MBij— Ayu avec Jack dans la boîte (@vbwiear) 27 juin 2022

Jin tenant un dosa familial https://t.co/44yioiJ9pe– Divi dans la boîte (@jinnielove11) 27 juin 2022

Puisque vous n’avez pas encore de réponse, je répondrai que c’est un plat du sud de l’Inde comme celui-ci, mais ce que Jin mange n’est pas du dosa pic.twitter.com/wc9EH5Fhhg– (@iwasfriendzoned) 27 juin 2022

Tout d’abord, je pensais que Jin mangeait du dosa — Ria (@daegu_AD) 27 juin 2022

Ne me dérange pas, j’ai trop faim, je pensais à quel point c’était mignon, Jin mange du dosa et puis j’ai vu la tête sortir – Pinky dans la boîte (@spring_pinks) 27 juin 2022

Dimanche, BTS Jin alias Kim Seok-jin a surpris tout le monde en laissant tomber sa photo torse nu d’une plage et en affichant son nouveau tatouage “7”. Récemment, il s’est fait tatouer ‘7’ dans le bas du dos en hommage à BTS. Il est également dédié à son amitié avec les autres membres du groupe.

Partageant la photo, Jin a écrit: “J’ai aussi un tatouage d’amitié” en coréen. Le tatouage est visible sur son dos. Le leader du BTS, RM, a également réagi aux photos et a écrit : « Oh, j’ai été choqué. Je pensais que tu ne portais pas de pantalon non plus. Jin a répondu: “Alors c’est un crime.” J-Hope a également commenté la photo et écrit: “Holy moly”.

Il y a quelques jours, le chanteur de BTS Jimin a créé l’histoire. Soudain, Twitter est inondé de tweets de félicitations, et #HistoryMakerJimin est devenu l’une des principales tendances. Mais quelle est la raison ? Eh bien, le chanteur avait sorti sa chanson solo Filter, et elle s’est avérée être l’une des chansons les plus diffusées sur une plateforme de diffusion de musique en ligne. La chanson Filter a franchi le cap des 300 millions de streams et c’est l’une des chansons solo masculines coréennes les plus rapides à créer un tel record.

Dès que la chanson a franchi cette étape, les fans de BTS ARMY et de Jimin ont exprimé leur bonheur sur les réseaux sociaux. De nombreux fans de Jimin se vantent de la personnalité magnétique du chanteur et de la voix apaisante derrière le jalon, tandis que d’autres s’appellent fièrement ses fans.