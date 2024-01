Jimy Williams est décédé à 80 ans

nn”,”providerName”:”Twitter”,”providerUrl”:”https://twitter.com”,”thumbnail_url”:null,”type”:”oembed”,”width”:550,”contentType “:”rich”},”__typename”:”Markdown”,”content”:”Connu comme un instructeur doué – un rôle qu’il n’a jamais abandonné, même lorsqu’il y parvenait – Williams a remporté 86 matchs ou plus dans chacun de ses trois matchs. saisons complètes à Toronto.nnEn 1987, Williams a remporté un sommet en carrière de 96 matchs. Cependant, cette saison restera également dans les mémoires pour les Jays perdant leurs sept derniers matchs et se faisant dépasser pour le titre de la Ligue américaine Est par les Tigers lors du dernier match de la saison.nnLes Blue Jays se sont séparés de leur manager seulement 36 matchs. dans la saison 89. Williams a suivi son ami proche Bobby Cox (ils ont également travaillé ensemble à Toronto) à Atlanta en 1991 et a été entraîneur de troisième base pour les Braves, champions de la Série mondiale en 1995.nnEn 1997, Williams a eu la chance de gérer l’un des principaux marchés du baseball lorsque les Red Sox l’ont embauché.nnLors de sa conférence de presse d’introduction à Fenway Park, Williams a montré sa nature folklorique lorsqu’il a déclaré : « Si une grenouille avait des ailes, elle ne heurterait pas son butin. » ,”type”:”text”,”__typename”:”Markdown”,”content”:”* Les 5 meilleurs managers des Red Sox : le point de vue de Browne”,”type”:”text”,”__typename”:” Markdown”,”content”:”Pour Williams, les années des Red Sox ont été bien mieux connues pour les réalisations de l’équipe sur le terrain que pour les répliques originales avec la presse.nnC’est au cours de ce passage que Williams a pu guider Boston pour le début de l’ère très populaire Nomar Garciaparra/Pedro Martinez dans Red Sox Nation.nnWilliams a amené Boston aux séries éliminatoires en tant qu’entrée AL Wild Card en 1998 et à nouveau en 1999.”,”type”:”text” ,”__typename”:”OEmbed”,”html”:

En tant que manager des Red Sox de 1997 à 2001, Jimy Williams était un véritable incontournable et leader des Red Sox. Nous envoyons notre amour à la famille Willams. pic.twitter.com/HPRWGw4XqE – Rouges Sox (@RedSox) 29 janvier 2024

nnn”,”providerName”:”Twitter”,”providerUrl”:”https://twitter.com”,”thumbnail_url”:null,”type”:”oembed”,”width”:550, “contentType”: “rich”, “__typename”: Markdown, “content”: Bien que les Red Sox aient perdu le cogneur vedette Mo Vaughn au profit d’une agence libre après la saison 1998 et n’aient pas trouvé de producteur important pour le remplacer lui, Williams a obtenu plus de victoires des Sox en 1999 (94) que la saison précédente (92).nnPour ses efforts, Williams a été reconnu comme le manager AL de l’année en 1999. Williams reste le dernier manager de Boston à remporter cette distinction malgré que les Sox aient remporté quatre titres de la Série mondiale au 21e siècle.nnAlors que les Red Sox du milieu des années 2000 ont développé une culture de retour après des déficits redoutables en séries éliminatoires, une partie de cet état d’esprit a commencé avec l’équipe de Williams en 1999, qui a renversé la situation contre Cleveland après avoir perdu les deux premiers matchs de la série de divisions de la Ligue américaine.nnEn 2004, Kevin Millar a dit à tous ceux qui voulaient l’écouter avant le match 4 de la série de championnat de l’AL, “Ne nous laissez pas gagner ce soir!”nnAlors que les caméras étaient partout sur Millar, ce qui en a fait un moment emblématique, Williams beaucoup plus discret a fait quelque chose de similaire cinq ans plus tôt lors de cette ALDS contre Cleveland.nnIl a déclaré ses joueurs à plusieurs reprises : « Tu ferais mieux de nous balayer ! » En d’autres termes, si Cleveland ne mettait pas fin aux Red Sox quand il en avait l’occasion, Boston reviendrait en force.nnDans un match 5 classique, Martinez est revenu d’une blessure à l’épaule droite qui a interrompu son départ dans le premier match. et a tiré six manches sans coup sûr hors de l’enclos des releveurs. Troy O’Leary a réussi deux circuits, dont un grand chelem. Les Red Sox ont remporté une victoire éclatante de 12-8 pour se qualifier pour l’ALCS contre les Yankees.”,”type”:”text”,”__typename”:”Video”,”contentDate”:”1999-10- 11T20:14:00Z”,”preferredPlaybackScenarioURL(“preferredPlaybacks”:”mp4AvcPlayback”)”:”https://cuts.diamond.mlb.com/FORGE/2019/2019-10/08/a9a2dab3 -e889ac2d-87bc8d7d-csvm-diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4″,”type”:”video”,”description”:”Pedro Martinez lance en relève et lance six manches sans coup sûr pour mener les Red Sox à une victoire dans le cinquième match contre Cleveland dans l’ALDS”,”displayAsVideoGif”:false,”duration”:”00:05:12″,”slug”:”pedro-shuts-down-cleveland”,”tags”:[“__typename”:”GameTag”,”__typename”:”TeamTag”,”slug”:”teamid-111″,”title”:”Boston Red Sox”,”team”:”__ref”:”Team:111″,”type”:”team”,”__typename”:”PersonTag”,”slug”:”playerid-118377″,”title”:”Pedro Martinez”,”person”:”__ref”:”Person:118377″,”type”:”player”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”highlight-reel-pitching”,”title”:”highlight reel pitching”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”postseason”,”title”:”postseason”,”type”:”taxonomy”],”thumbnail”:”__typename”:”Thumbnail”,”templateUrl”:”https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/private/formatInstructions/mlb/ymmqhjow2aecrsysokje”,”title” :”Pedro ferme Cleveland”,”relativeSiteUrl”:”/video/pedro-shuts-down-cleveland”,”__typename”:”Markdown”,”content”:”Après le match, dans un joyeux club-house, de nombreux les joueurs ont crié : « Tu ferais mieux de nous balayer ! »nnLes Yankees, au milieu d’une dynastie, ont battu les Red Sox en cinq matchs dans cette ALCS.nnWilliams se classe huitième de tous les temps pour les victoires managériales de Boston avec 414. Même si les Red Sox avaient une fiche respectable de 65-53 et étaient menés par cinq matchs dans l’AL East le 16 août de la saison 2001, Williams a été étonnamment relevé de ses fonctions. “,”type”:”text”,” __typename”: “OEmbed”, “html”:

Nous sommes attristés d’apprendre le décès de l’ancien manager des Astros, Jimy Williams. Jimy a passé trois (2002-2004) de ses 12 saisons en MLB en tant que manager des Astros. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Jimy. pic.twitter.com/ihP51rXuKu – Astros de Houston (@astros) 29 janvier 2024

nnn","providerName":"Twitter","providerUrl":"https://twitter.com","thumbnail_url":null,"type":"oembed","width":550, "contentType": "rich", "__typename": Markdown, "content": La troisième et dernière équipe dirigée par Williams était les Astros, pour lesquels il a affiché un record de 215-197 de 2002 à 2004.n nEn 2008, dans le cadre d'un séjour de deux saisons en tant qu'entraîneur de banc des Phillies, Williams a remporté une autre bague des World Series. Il a également passé du temps en tant qu'instructeur spécial pour les Rays et son fils, Brady, est l'entraîneur du troisième but de Tampa Bay. nn"L'excellent héritage de Jimy en matière de baseball sera transmis à travers ses fils Brady et Shawn, et son impact sur le baseball restera gravé à jamais dans les mémoires", ont déclaré les Rays dans un communiqué. nnWilliams laisse dans le deuil son épouse depuis 47 ans. , Peggy, ainsi que deux fils, deux filles et huit petits-enfants.