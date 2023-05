Jimmy Uso se fait appeler The Tribal Chief avant de se bagarrer avec Sami Zayn, KO et The Bloodline

Jimmy Uso a choqué l’univers de la WWE et The Bloodline lorsqu’il s’est appelé The Tribal Chief alors qu’il participait à une guerre des mots avec les champions par équipe incontestés Sami Zayn et Kevin Owens lors de Friday Night SmackDown.