Jimmy Uso coûte le championnat des États-Unis de Jey Uso contre Austin Theory

Le spectre de la loyauté de Jey Uso envers Roman Reigns planait sur le dernier opus de WWE SmackDown. Le spectacle avait beaucoup d’action et de drame à indice d’octane élevé. Smackdown a commencé avec le chef tribal Roman Reigns célébrant son 1000e jour en tant que champion universel de la WWE. Il a été présenté avec une ceinture restructurée. C’est alors que Jimmy et Jey Uso se sont présentés sur le ring où Jimmy a été vu s’opposer au chef tribal et avertir Solo Sikoa que Reigns ne sera pas là pour lui dans son coin. Les pourparlers semblaient tourner en faveur de Jimmy lorsqu’il reçut la réponse de Solo avec un coup de poing. Jey Uso a été constamment manipulé pour se ranger du côté de Reigns et se préparer à devenir le prochain chef tribal de la Bloodline. Il s’est vu offrir un match contre Austin Theory pour une chance au championnat américain.

Dans un petit segment des coulisses, Paul Heyman a été vu en train de parler à Jey Uso où Heyman lui a dit d’être prêt avec son passeport car Uso participera au match Money in the Bank à Londres. Jey est parti en disant simplement que si Jey est dans la Bloodline, Heyman en sera exclu. Asuka recevait un championnat féminin de la WWE récemment dévoilé, mais les célébrations ont été interrompues lorsque Charlotte Flair est revenue sur le ring. Elle s’est assurée que l’impératrice de demain est prête à être la championne et l’a défiée dans un combat qui a été accepté. Asuka a tenté de vaporiser la brume bleue sur sa nouvelle rivale mais n’a pas pu car Flair l’a esquivé et Asuka est sortie du ring.

Voici les moments forts de toute l’action de la Wells Fargo Arena à Des Moines, Iowa :

Santos Escobar contre Mustafa Ali

Le segment s’est poursuivi avec une qualification Money in the Bank entre Santos Escobar et Mustafa Ali. Escobar, membre du LWO (Latino World Order), était accompagné de Rey Mysterio tandis qu’Ali, un agent libre, était seul. Avant le début du match, un concurrent déjà qualifié pour le match Money in the Bank, LA Knight, s’est assis au bureau des commentateurs. Le match de haut vol a vu un ouragan époustouflant du côté d’Escobar utilisant des escaliers en acier comme levier et le match a également vu Ali frapper un coup de pied parfait. Le match s’est terminé avec Escobar frappant un lecteur Phantom depuis la corde supérieure et épinglant Ali.

Les championnes par équipe féminine de la WWE Ronda Rousey et Shayna Baszler ont défié les championnes par équipe féminine de la NXT Alba Fyre et Isla Dawn

Shayna Baszler et Ronda Rousey, championnes par équipe féminine de la WWE, ont affronté Fyre et Dawn, l’équipe féminine NXT. Un match a été proposé par Ronda qui a été accepté par les champions NXT suivi d’une attaque surprise de leur part qui a envoyé l’équipe de Shayna et Ronda hors du ring.

Michin contre Bayley

Une qualification féminine pour le match Money in the Bank entre « Michin » Mia Yim et Bayley était prévue. Le match était principalement axé sur les AJ Styles au bord du ring. Bayley a réussi à remporter la victoire contre Yim avec une plante Rose. Après le match, Scarlett a été vue au bord du ring qui a soufflé de la poudre sur le visage de Styles, ce qui a permis à Karrion Kross de mettre la veste Kross sur Styles et a formé une querelle entre les deux.

Baron Corbin contre Butch

Un autre qualificatif Money in the Ban entre Butch et Baron Corbin a été mis en place où Corbin a perdu l’opportunité d’être deux fois vainqueur de Money in the Bank. Corbin a été distrait par la présence de Trick Williams et du champion NXT Carmelo Hayes alors que The Brawling Brutes Butch l’a épinglé pour la victoire.

Shotzi contre Iyo Sky

Une brillante qualification Money in the Bank Women a été disputée entre Shotzi et Iyo Sky. Iyo a réussi à remporter la victoire avec Bayley à ses côtés en s’assurant que son compagnon Damage CTRL monte dans un avion pour Londres pour le match Miney in the Bank.

Austin Theory contre Jey Uso (Championnat des États-Unis)

La grande finale de vendredi soir à Smackdown a présenté le match entre Jey Uso et Austin Theory pour le championnat américain. Cette chance au titre a été présentée à Jey par Paul Heyman qui souhaitait le placer aux côtés de Reigns. Le match était en cours lorsque Elton Prince et Kit Wilson de Pretty Deadly ont été vus entrer sur le ring pour donner un avantage à Austin. Jimmy Uso est venu à la rescousse de son frère lorsque Solo est venu combattre Jimmy. Dans l’agitation, Jimmy a fini par donner un super coup de pied à Jey Uso qui a ensuite été épinglé par Austin. On a vu Jey marcher vers les coulisses, confus quant à l’endroit où son allégeance devrait être.