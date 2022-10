“Jimmy Savile de la pêche à la traîne” m’a tourmenté avec des insultes viles pendant des années – mais la BBC n’a rien fait jusqu’à ce qu’il se retourne contre Jeremy Vine

MAINS tremblantes, Liz Green ouvrit le mail.

Sur l’écran, les mots “travesti”, “laid”, “vieux” et “ennuyeux” ont sauté dans le cadre d’un torrent d’abus toxiques.

L’animatrice de radio Liz Green dit que la BBC n’a pas pris ses plaintes contre Alex Belfield assez au sérieux Crédit : Glen Minikin

Alex Belfield a été surnommé le «Jimmy Saville de la pêche à la traîne» par Jeremy Vine 1 crédit

En tant que présentatrice de la BBC Radio Leeds, Liz avait l’habitude d’être trollée.

Elle savait qu’être aux yeux du public avait un inconvénient.

Mais l’abus est venu d’un homme avec qui elle a déjà travaillé – DJ Alex Belfield, qui harcelait également deux autres femmes à la station.

Elle pensait que les patrons du politiquement correct Beeb y mettraient rapidement un terme.

Mais Liz affirme qu’ils n’ont rien fait contre l’intimidateur prolifique pendant des années. . . jusqu’à ce qu’il cible l’animateur de télévision et de radio Jeremy Vine.

Le dérangé Belfield a été emprisonné le mois dernier pendant cinq ans et demi après avoir ciblé les victimes avec un déluge d’e-mails malades, de publications sur les réseaux sociaux et de viles vidéos YouTube.

Jeremy, 57 ans, l’a appelé le «Jimmy Savile de la pêche à la traîne» et s’est effondré devant le tribunal en décrivant «l’avalanche» de haine déclenchée par Belfield et ses partisans tout aussi méchants, à partir d’avril 2020.

Le tribunal a appris que Jeremy avait reçu 5 000 à 10 000 tweets haineux après que Belfield eut fait des commentaires abusifs à son sujet.

L’animateur de Channel 5 a raconté comment il craignait une attaque de l’un des partisans de Belfield et a même mis une photo du harceleur dans son couloir au cas où il appellerait à la maison familiale.

Liz, la cinquantaine, affirme que les patrons n’ont rien fait lorsque Belfield a commencé à la harceler, elle et deux collègues, en 2012.

Elle affirme qu’ils n’ont pris ses affirmations au sérieux que lorsque Belfield a commencé à tourmenter la DJ de la radio trans Stephanie Hirst en 2017, et n’ont agi qu’après que Jeremy a été pris pour cible.

Elle a déclaré: «Belfield me harcèle, moi et mes collègues, depuis des années et s’en est tiré. Mais quand Jeremy a été harcelé, il a soudainement été traité très sérieusement.

« Je n’en veux pas à Jeremy, car il nous a toujours soutenus.

“Je suis certain que Belfield ne serait pas allé aussi loin si la BBC avait pris des mesures contre lui dès le début.”

Liz dit qu’elle a soulevé de nombreuses plaintes auprès des patrons concernant les abus incessants de Belfield Crédit : Kyte photographie

“CIBLE DE LA HAINE”

Liz dit que le harcèlement était si grave qu’elle a envisagé de se suicider et qu’on lui a prescrit des antidépresseurs.

Elle avait tellement peur qu’elle a dépensé 20 000 £ pour la sécurité de sa maison du Yorkshire, y compris des volets métalliques, une vidéosurveillance et un bouton de panique, après que Belfield ait envoyé des e-mails à ses patrons affirmant qu’elle était transsexuelle, portait une perruque, était “vieille et grosse” et était professionnellement inutile.

Étonnamment, il a fallu encore trois ans avant que la BBC ne mette sur pied un «groupe de travail» pour s’attaquer à Belfield – trois mois après avoir commencé à traquer Jeremy Vine.

Liz a déclaré: “Les avocats de la BBC m’ont dit d’ignorer son harcèlement.

« ‘C’est juste un autre tas de conneries sur Internet’, ont-ils dit.

“L’impression que j’ai eue était juste ‘mets-toi et tais-toi’. Ils pensaient qu’il ne valait pas la peine d’être reconnu.

“Chaque fois qu’il postait sur les différentes plateformes, je leur envoyais un e-mail (à la BBC).”

Elle a envoyé un e-mail à ses responsables locaux, puis a finalement contacté le chef de la BBC et son patron régional.

Liz a déclaré: “J’ai demandé de l’aide de très nombreuses fois. Les responsables me disaient à quel point c’était horrible, que cela n’avait rien à voir avec eux ou qu’ils n’étaient pas là à ce moment-là.

« J’ai été recalé pendant des années. Être la cible de la haine signifie que vous êtes isolé.

“Il était presque impossible de faire en sorte que mon employeur voie cela.”

Dans les vidéos YouTube vues par The Sun, Belfield appelle Liz un “personnage sombre”, un “vieux sac ignoble et méchant” avec un “gob vicieux” et la compare à un “serpent venimeux”.

Le harcèlement a commencé après que Belfield, 42 ans, de Mapperley, Notts, a quitté Radio Leeds en mars 2011.

Il était là depuis moins d’un an et les patrons ont refusé de renouveler son contrat d’intérim.

Cela ne pouvait guère être une surprise. Trois mois plus tôt, il avait été suspendu – pour une seule journée – pour avoir fait des remarques “inappropriées” à l’antenne au présentateur météo Keeley Donovan, qui incluaient des références au fait de dormir nu et d’essuyer un canapé en cuir.

Belfield aurait fait des remarques grossières si près de la jointure que ses collègues l’ont secrètement surnommé Belend.

En novembre 2012, il a commencé à envoyer des messages sur l’«inutilité» de Liz à ses patrons et a ensuite lancé sa chaîne YouTube, The Voice Of Reason, qu’il a utilisée pour publier une série d’attaques personnelles contre les présentateurs.

« A ARMÉ L’INTERNET »

Le Sun a vu des documents du directeur général de la BBC de l’époque, Tony Hall, en juillet 2020, qui reconnaissaient les plaintes et révélaient que le «groupe de travail» avait été mis en place pour enquêter, dirigé par son bras droit, Ken MacQuarrie.

Liz a dit de Belfield : « Il était vil. Reportage en direct dans un théâtre, il a demandé un jour à deux femmes âgées comment elles s’appelaient et quelle couleur de culotte elles portaient.

“Il parlait souvent de la taille des seins des femmes et regardait Babestation à la télévision.

“Il était si horrible qu’il a mérité le surnom de Belend parmi ses collègues.

«Il ne pouvait pas rester dans les directives de la BBC sur ce qui était acceptable pour être diffusé et ce qui ne pouvait pas.

“Il a été envoyé sur des cours – dont un dirigé par Jeremy Vine – donc il savait quelles étaient les règles d’impartialité et de décence.”

Belfield a organisé sa propre défense devant le tribunal, il a donc été autorisé à interroger ses victimes.

Liz dit que la BBC n’a pris les plaintes au sérieux que lorsque Jeremy Vine a fait des allégations 1 crédit

Il a été reconnu coupable de quatre accusations de harcèlement criminel contre Jeremy Vine, le blogueur de théâtre Philip Dehany, le présentateur de BBC Radio Northampton Bernie Keith et le vidéaste Ben Hewis.

Un jury l’a déclaré non coupable d’avoir harcelé Liz et ses collègues – l’ancienne directrice de la BBC de North Rozina Breen et l’employée de la BBC Helen Thomas – pendant dix ans à partir de 2012.

Il a également été déclaré non coupable d’avoir harcelé Stephanie Hirst, une ancienne animatrice de petit-déjeuner de Capital qui a fait la transition il y a dix ans.

Le tribunal a entendu comment Stéphanie estimait que ses abus étaient “écœurants, misogynes et transphobes”.

Le juge a imposé des ordonnances restrictives à Belfield pour l’empêcher de contacter les quatre femmes.

Le juge Saini a déclaré à Belfield qu’il avait “armé Internet” et qu’il y avait un “risque substantiel” qu’il continue à harceler les femmes.

Il a déclaré: “Chacun d’entre eux a subi une campagne de harcèlement par e-mail et communications sur les réseaux sociaux.

“Chacun d’entre eux souffrait de graves problèmes de santé mentale résultant de la conduite de M. Belfield. . . des milliers de courriels abusifs ont été envoyés sur une période d’environ dix ans.

“En ce qui concerne Mme Hirst, il n’y avait pas autant d’e-mails, mais il y avait des publications et des vidéos sur les réseaux sociaux très offensantes et transphobes.”

Belfield, qui s’est présenté comme un défenseur de la moralité de la BBC, a rendu compte de son propre procès sur sa chaîne YouTube.

Ses vidéos sont toujours en ligne et il continue d’exploiter un compte Twitter.

Jeremy Vine a déclaré sur Newsnight qu’il avait été laissé “brisé” pour constater que les entreprises de médias sociaux ne semblent pas se soucier d’un tel contenu.

Hier soir, un porte-parole de la BBC a déclaré: «Nous savons que cela a été très difficile pour les personnes impliquées et nous continuons à fournir un soutien au personnel actuel et ancien.

“Nous voulons également en tirer des leçons pour nous assurer d’offrir le meilleur soutien possible à tous les collègues, qui pourraient malheureusement être confrontés à la menace et aux risques de harcèlement en ligne à l’avenir.”

“La violence était comme un nœud coulant sur mon cou”

Belfield a accusé à tort Rozina Breen d’avoir ruiné sa carrière Crédit : Twitter

BELFIELD a commencé à harceler les patrons de la BBC Leeds Rozina Breen et Helen Thomas à peu près au même moment que Liz Green en novembre 2012.

L’ancien chef de la BBC de North Rozina, qui a confié à Belfield son travail d’émission matinale, a déclaré à Nottingham Crown Court qu’il lui reprochait à tort d’avoir ruiné sa carrière.

Elle a décrit ses harangues comme étant “comme un nœud coulant autour de mon cou qui se resserre de temps en temps quand il veut que je sache qu’il est toujours là”.

Helen, ancienne directrice de la BBC en Angleterre, a reçu des centaines d’e-mails abusifs et a fait l’objet de cruelles diatribes sur la chaîne YouTube de Belfield.

En 2017, Belfield a ciblé la présentatrice Stephanie Hirst, juste avant qu’elle ne rejoigne Radio Leeds.

Il a également réalisé une vidéo transphobe sur l’ancienne employée de Radio Manchester après qu’elle ait accordé une interview sur sa transition vers Pink News.

Il a également traqué le blogueur de théâtre Philip Dehaney et ciblé Bernie Keith, présentateur de la BBC Radio Northampton, avec un tel venin que le tribunal a appris qu’il envisageait de se suicider.

En 2019, Belfield a commencé à traquer le vidéaste de théâtre Ben Hewis, qui a déclaré au tribunal que Belfield avait “volé” une photo de son bébé à naître et de sa femme, puis l’a envoyée par courrier électronique au couple.

Belfield a également traqué le blogueur de théâtre Philip Dehaney Crédit : Twitter

La présentatrice Stephanie Hirst a également été victime de la vile pêche à la traîne de Belfield Crédit : Getty

Belfield aurait volé une photo du bébé à naître de Ben Hewis Crédit : Twitter