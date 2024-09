Jimmy Russell, icône du bourbon du Kentucky, célèbre son 70e anniversaire à Wild Turkey

LAWRENCEBURG, Kentucky — Alors que les amateurs de bourbon affluaient vers le centre d’accueil des visiteurs de Wild Turkey, un accueil pas comme les autres n’était pas prévu à l’entrée. Jimmy Russell, qui a vécu une grande partie de la riche histoire de la distillerie, était à son poste en tant qu’ambassadeur de bonne volonté, signant des bouteilles de whisky, posant pour des photos et discutant avec les touristes de ses sujets favoris : la fabrication du bourbon et sa dégustation.

Depuis 70 ans, la distillerie située au cœur du pays pittoresque du bourbon du Kentucky est la seconde demeure de Russell. Il a appris son métier auprès d’un distillateur qui a traversé les jours sombres de la Prohibition. Des décennies plus tard, Russell a joué un rôle clé dans la renaissance du bourbon, en créant certains des whiskies haut de gamme qui sont devenus des incontournables des cocktails et en devenant un porte-parole mondial de sa marque et du secteur du bourbon.

Russell, 89 ans, surnommé affectueusement le « Bouddha du Bourbon », a fêté mardi son 70e anniversaire à la distillerie. Pendant près d’un demi-siècle, il a été maître distillateur chez Wild Turkey, ce qui lui a permis de gérer chaque étape de la production, de la distillation à la mise en bouteille.

« J’ai toujours dit : « Le premier jour où je devrai venir travailler, je prendrai ma retraite » », a-t-il déclaré récemment.

Ce jour n’est toujours pas arrivé.

Russell est un personnage très apprécié de la distillerie, près d’une décennie après avoir confié les fonctions de maître distillateur à son fils, Eddie. Le père et le fils sont tous deux membres du Kentucky Bourbon Hall of Fame, et la prochaine génération s’appuie sur leur héritage. Bruce Russell, le fils d’Eddie et le petit-fils de Jimmy, travaille comme mélangeur associé, ce qui le place au centre de la création de nouveaux produits Wild Turkey.

La famille Russell a une longue histoire de cadres supérieurs Jimmy a dirigé la production et, au cours des années suivantes, la promotion de la marque. Il n’est pas rare non plus que des maîtres distillateurs aient une longue carrière au sein d’une distillerie et deviennent plus tard des ambassadeurs de la marque. Mais la longévité de Jimmy le place dans une catégorie spéciale.

Russell a fait équipe avec son fils et son petit-fils pour un projet spécial rendant hommage à la tradition familiale de fabrication de whisky. Wild Turkey Generations a été créé en combinant des bourbons vieillis sélectionnés par chacun d’eux pour refléter leurs préférences personnelles. Les bourbons ont ensuite été mélangés pour créer le whisky ultra-premium qui a été commercialisé en édition limitée l’année dernière.

« J’ai eu l’occasion de travailler avec lui sur un projet où tous nos noms sont inscrits sur la bouteille », a déclaré Bruce Russell. « Et c’est très spécial pour moi. »

Jimmy Russell ne fait plus partie du quotidien des producteurs de bourbon. Il continue de goûter et de donner son avis sans fard sur certaines des nouvelles versions de Wild Turkey en cours de développement. Mais il passe généralement du temps à accueillir les touristes quelques jours par semaine au centre d’accueil des visiteurs.

Son charme décontracté était pleinement mis en valeur il y a quelques semaines lorsque Mark et Donna Barton lui ont demandé de signer les bouteilles de Wild Turkey qu’ils avaient achetées dans la boutique de souvenirs. Eddie Russell a couronné le tout en y ajoutant sa signature.

« Bien sûr que oui, cela va être exposé », a déclaré Donna Barton.

La question de savoir si le couple de Princeton, en Virginie-Occidentale, boit le contenu des bouteilles signées ou les garde comme souvenirs non ouverts était « sujette à discussion », a déclaré Mark Barton.

« Nous pourrions le casser et en prendre une once, puis le remettre en bouteille », a ajouté sa femme.

Jimmy Russell est un expert en matière de charme et d’éducation des amateurs de bourbon, ayant passé des décennies à parcourir le monde pour promouvoir Wild Turkey. Selon lui, l’un des grands changements survenus au fil des ans est le niveau de connaissance que les amateurs de whisky ont désormais de leurs bourbons préférés.

« Quand j’ai commencé, il n’y avait que du whisky, ça ne faisait aucune différence », a déclaré Russell. « Aujourd’hui, les gens en connaissent chaque petite goutte, chaque détail. »

À ses débuts en 1954, la distillerie portait un autre nom – Anderson County Distilling – et l’exploitation était beaucoup plus petite, avec environ 40 barils de whisky produits quotidiennement et stockés dans quatre entrepôts pour le vieillissement, lorsque le bourbon acquiert sa saveur et sa couleur brun doré. Wild Turkey – propriété du groupe italien Campari, qui a acheté la marque à la société française de spiritueux Pernod Ricard en 2009 – produit aujourd’hui 700 à 800 barils de whisky par jour, stockés dans près de trois douzaines d’entrepôts. La marque vend dans le monde entier et ses principaux marchés étrangers sont le Japon et l’Australie. Une deuxième distillerie est en cours de construction dans le complexe de Wild Turkey pour répondre à la demande.

Contrairement à d’autres employés de distillerie qui se limitaient généralement à une seule tâche, Russell a très tôt alterné entre les tâches, ce qui lui a donné une perspective plus large qui l’a préparé à prendre la relève en tant que maître distillateur en 1967.

« Dès que j’apprenais vraiment un travail, ils me changeaient et me mettaient sur autre chose », a déclaré Russell. « J’ai donc tout fait ici. »

Son fils Eddie, aujourd’hui âgé de 64 ans, a bénéficié de la même formation approfondie lorsqu’il a rejoint Wild Turkey en 1981.

« Il voulait que je l’apprenne à partir de zéro, de la même manière que lui », a déclaré Eddie Russell.

En quelques semaines, il a déclaré qu’il « savait que c’était chez lui ». Il a également appris d’autres leçons de son père : il doit s’investir au maximum dans son travail et être très strict sur la régularité des produits, a-t-il déclaré.

« La première chose que je dis à tout le monde et que j’ai apprise de Jimmy, c’est que si vous voulez faire quelque chose, faites-le bien ou ne le faites pas du tout », a déclaré Eddie Russell.

Les distillateurs du Kentucky sont un groupe très soudé, et un autre baron du bourbon renommé, Fred Noe, maître distillateur de la septième génération chez Jim Beam, affirme que Jimmy Russell a été un ami et un mentor précieux, en particulier après la mort du père de Noe, le célèbre maître distillateur Booker Noe. Russell et Booker Noe étaient des amis proches.

« Lorsque j’ai pris la relève de mon père, Jimmy est devenu pour moi une seconde figure paternelle, me guidant dans mon rôle d’ambassadeur du bourbon », a déclaré Fred Noe. « Son amitié et sa passion pour l’industrie que mon père et lui aimaient ont fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. »

Dans le Kentucky, où 95 % du bourbon mondial est produit, les maîtres distillateurs sont traités comme des célébrités. S’il existait un Mont Rushmore du bourbon du Kentucky, Jimmy Russell en serait le symbole, a déclaré Eric Gregory, président de l’Association des distillateurs du Kentucky.

« Si l’on pense à ses noms et à ceux de ses pairs de l’époque, on parle de certains des noms les plus précieux, les plus aimés et les plus chéris de l’histoire du bourbon du Kentucky », a déclaré Gregory. « Et ils faisaient cela à une époque où le bourbon n’était pas célébré comme il l’est aujourd’hui. Ils ont ouvert la voie au succès du bourbon du Kentucky aujourd’hui. »

Voir son fils et son petit-fils suivre ses traces est ce que Russell chérit le plus.

« C’est ce dont je suis si fier, de voir ce qu’ils font », a-t-il déclaré. « De voir à quel point Eddie a progressé. Il est désormais connu partout. Bruce est en train de progresser dans cette direction. »

Sa femme, Joretta, aujourd’hui âgée de 93 ans, l’a accompagné à chaque étape de sa vie et Eddie Russell a déclaré qu’elle méritait d’être félicitée pour la longévité de son père. L’entreprise de bourbon n’était pas évoquée à la maison, car elle veillait à séparer la vie professionnelle et la vie privée de son mari pour l’aider à se détendre, a déclaré leur fils.

« Jimmy et papa sont des maîtres distillateurs au travail. Mais à la maison, c’est grand-mère qui commande », explique Bruce Russell.

Parmi toutes les questions que les fans lui posent, une constante est : comment aime-t-il son bourbon ? Jimmy le préfère pur, sans glace ni goutte d’eau. Quelle que soit la façon dont il est servi, il doit être siroté et savouré, a-t-il déclaré.

« Le bourbon n’est pas quelque chose que l’on boit d’un coup », a déclaré Russell. « On s’assoit et on savoure sa saveur et son goût. Et j’ai toujours dit que vous savez une chose à propos du bourbon : vous buvez quand vous êtes heureux, vous buvez quand vous êtes triste. »

Et son sens de l’humour n’a pas faibli. Lorsqu’on lui a demandé quel était son bourbon préféré, il a répondu : « Un de chaque. »